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Opinião da Gazeta

Falta de transparência de órgãos públicos é inaceitável

Auditoria do TCU nos sites de 135 órgãos federais constatou pouca transparência em 84% das estatais e em 37% dos tribunais

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 21:38

Públicado em 

29 ago 2018 às 21:38

Colunista

Vista geral do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios Crédito: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo/AE
Previsto na Constituição, o direito do cidadão de conhecer dados institucionais dos órgãos públicos, emitidos por eles próprios, ainda não se realiza plenamente. O cumprimento à Lei de Acesso à Informação, em vigor há seis anos, é considerado precário em vários segmentos do poder estatal.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União vasculhou os portais de 135 órgãos: 65 tribunais, 62 empresas estatais, cinco instituições vinculadas ao Ministério Público Federal e outras três no âmbito do Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado e o próprio TCU – sob o guarda-chuva do Congresso.
Foi criado um índice de transparência, baseado em dois aspectos: os dados divulgados pelos órgãos e se o acesso a eles é simples. O quadro é decepcionante. Entres as empresas estatais, 84% têm níveis baixos de transparência. Escondem informações básicas, como salários dos servidores e detalhamento de receitas e despesas. Nos tribunais – que deveriam ser exemplo –, as notas foram boas em apenas 37% dos casos.
Outra zona nebulosa são os resultados de inspeções, auditorias e prestações de contas, omitidos por um terço das empresas controladas pela União e por 40% dos tribunais. No Ministério Público, o percentual é ainda maior: 60%. Vale lembrar que a União prejudica o ajuste fiscal e dispende R$ 18,2 bilhões por ano (dinheiro do povo, arrecadado com tributos) para fechar as contas de estatais dependentes, ou seja, que não geram recursos para se manter.
O TCU determinou que em 180 dias os órgãos corrijam as deficiências no cumprimento da Lei Acesso à Informação, eliminando o desrespeitoso “jeitinho”. O prazo é muito longo, mas pouco se deve esperar desse fim de governo. O hermetismo é inaceitável. Tem-se como fundamental na democracia que a sociedade fiscalize cada passo das instituições públicas.

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