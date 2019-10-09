Leitores debatem aumento da pena máxima de prisão para 50 anos

Prisão Crédito: Shutterstock

Uma projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende alterar o Código Penal e ampliar de 30 para 50 anos o limite de cumprimento das penas de prisão no Brasil. A proposta é do deputado José Medeiros (Podemos-MT).

Pelo projeto, crimes como homicídio qualificado e feminicídio podem levar a condenações de 50 anos de prisão. Atualmente, embora não haja limite para as penas, o tempo máximo de reclusão é limitado a 30 anos.

O tamanho da pena influencia na progressão de regime e concessão de liberdade condicional. Para progredir para o regime semiaberto, por exemplo, é necessário cumprir, em regime fechado, pelo menos 1/6 da pena original. Se a pena for muito alta, esse percentual já ultrapassa 30 anos, o que significa que o réu não terá direito à progressão de regime.

Já o defensor público e professor universitário Renzo Gama Soares acredita que aumentar a pena máxima para 50 anos atrapalhará o processo de ressocialização, "pois o preso poderá ficar ainda mais tempo excluído da sociedade para a qual ele inescapavelmente voltará, já que não se admite pena perpétua."

O tema também não é consenso entre os leitores. Perguntamos aos internautas qual a opinião deles sobre o projeto de lei. Confira abaixo algumas respostas selecionadas:

Queria entender qual a lógica desse projeto. Aumentar a pena máxima de 30 para 50 anos vai resolver a crise de segurança do país. O preso não vai passar a pensar: “Não vou cometer tal crime porque agora posso ficar preso 50 anos, por 30 valeria a pena cometer o ilícito, agora 50 já é complicado.” Nosso sistema penal e nossos presídios precisam de mudança, o aumento da pena não vai alterar nenhum dos dois. Eu parto da ideia que é mais interessante o Estado procurar maneiras de prevenir que o crime ocorra e não maneiras de aumentar a punição para o crime que já aconteceu. Não me entendam errado, o criminoso deve ser levado para o sistema prisional, porém o aumento de 30 para 50 anos não resulta em eficiência. Nosso sistema penal e prisional precisa de uma reforma, mas o aumento da pena não é a reforma que vai trazer mudanças no atual cenário. (Bernardo Calegario)

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A lógica, doutor, está na média de vida do brasileiro, que aumentou uns 40% aproximadamente. A pena máxima de 30 anos foi calculada, em sua época, nesse dado. Sou a favor de penas mais duras para quem cometeu crimes tão graves. (Cajau Antonelli)

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Quem vai custear as despesas dos prisioneiros e seus familiares por 50 anos? Que os prisioneiros se responsabilizem por seus atos e todas as suas despesas. (Rosangela M. Costa Carvalho)

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Acho que deveria trabalhar, aprender uma profissão, porque o que adianta ficar preso sem fazer nada e depois sair sem ter onde ir trabalhar, sem nada saber. Sem educação voltam às ruas. (Gilmar Souza)

Quem fala isso sabe o custo? Vai diminuir a criminalidade? Custo altíssimo para o país e não resolve o problema. (Vinicius José Lopes Coutinho)

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Ótimo! Mas que não pare a discussão que objetiva caráter punitivo ao invés de reeducativa, bem como pena de morte para tráfico de drogas ilícitas e homicídios. (Amarilson José da Silva)

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O problema não está na máxima, está nas audiências de custódia, prescrições, progressões, saidinhas e por aí vai. (Felipe Pretti)

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Quem tem bom advogado não cumpre nem 30% da pena. Que cumpram a pena integral. (Marlene Lecchi)

Desde que cumpram a pena prevista por lei, não importa o tempo. Agora sair com meia dúzia meses… (Marcia Diniz)

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Temos a terceira maior população carcerária do mundo. O objetivo desse aumento para 50 anos é que sejamos o primeiro lugar? (Luiz Felipe Santos Lopes)

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Cadeias com superlotação e, ao invés de melhorar a educação, saúde e segurança do país para evitar futuros criminosos, preferem enxugar gelo. (Angel Ronqueti)

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As leis no Brasil são brandas e não são cumpridas, existem muitas brechas. Se cumprissem 30, já estaria ótimo. O tempo dos presos deveria ser ocupado com trabalho para custear os gastos com os presídios. (Madalena Streig)

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Sou totalmente a favor, porém não adianta passar para 50 anos se os condenados ficam no máximo seis anos, e aí entra bom comportamento, a tal prisão domiciliar ou então a tal da tornozeleira eletrônica. Tem que cumprir a pena imposta na condenação até o final. (Vanderlei Porto)

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Prisão perpétua para crimes hediondos, cumprimento da pena integral, recorrer preso e não em liberdade, fim das saidinhas, maioridade penal aos 14 anos e crimes de caráter violento responder como adulto. Aplicando isso, teríamos um pouco de senso de justiça. Um país seguro só vamos ter quando tiver educação e oportunidade para todos. (Viviane Rodrigues Oliveira)

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