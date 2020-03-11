Até que enfim ou como assim? Leitores debatem proibição de altinha em Vitória

Altinha na Ilha do Boi: praia agora é um dos locais onde prática está proibida Crédito: Carlos Alberto Silva

A nova regra, que já está em vigor, só vale para praias com menos de 200 metros de extensão. Ilha do Boi, Ilha do Frade e Enseada do Suá, por exemplo, estão entre os locais que a prática das modalidades é proibida.

O texto, no entanto, abre brechas: essas modalidades poderão ser liberada nos fins de semana dos meses de dezembro, janeiro e julho, desde que "o Município identifique e separe as áreas específicas para realização das mesmas".

A medida levantou intenso debate entre os leitores de A Gazeta. Nas redes sociais, muitos comemoraram a sanção da lei, enquanto outros consideraram a proibição muito rígida e defenderam a demarcação de áreas específicas para as modalidades. Confira alguns comentários:

Até que enfim! Toda vez que vou a algumas praias tenho que ficar vigiando para não tomar bolada e devolvendo bola. Invariavelmente vejo alguém sendo alvo de bolada. A faixa de areia é muito pequena para esse tipo de prática esportiva. Quem sabe no dia em que o mar retroceder possa ter uma área apropriada para cada tipo de modalidade. Quanto à opção de aterrar, não acredito que vai solucionar o problema… O avanço do mar é uma realidade não só de Vitória. Precisa de muita intervenção para contornar esse problema.

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Como assim, gente?! Esse poder público não tem mais o que fazer, não?

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Bairros inteiros alagados, ruas cheias de buraco, falta médico nos postos, desemprego em alta, segurança abaixo de zero e eles tão proibindo lazer nas areias das praias?? Ô, Deus! (Mari Tavares)

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Algumas praias em Búzios também é proibido! Penso nos dois lados, tenho filhos que gostam muito. Por outro lado é incômodo, sim, porque infelizmente alguns não têm “desconfiômetro” ... há umas semanas era impossível chegar na água sem ser atingido por uma bola. (Roberta Teixeira de Matos)

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Nem precisava de lei, se as pessoas tivessem educação. Se tem muita gente na praia, é só ir para um local menos movimentado. A bola acerta as crianças e machuca. (Geisi Fagundes)

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Infelizmente brasileiro leva no DNA a seguinte frase: “se estou te incomodando, você que saia, afinal a praia é pública”. Às vezes as pessoas deixam o “desconfiometro” em casa. (Felipe Sant'Anna)

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Triste em ver tantas pessoas chamando quem brinca e pratica esses esportes de sem educação. Penso que o órgão público deveria organizar espaços adequados para essa prática, não proibi-las. Afinal, não há crime algum. Tá certo que pode machucar alguns banhistas, inclusive crianças, mas tenho certeza que não é intencional. E, se houver espaços apropriados, todos podem se divertir sem atrapalhar o próximo. A proibição é um exagero. (Magaly Magnago)

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O termo “sem educação” é porque a praia está lotada e, mesmo assim, as pessoas que vão se divertir com o frescobol não pensam: “precisamos de um ambiente mais amplo para que, se acontecer um desvio de bola, ainda assim não acerte ninguém”. Até eu quando ando de bike, com cães, com mochila ou o que for, penso em manter um espaço entre mim e os outros para que não ocorra um acidente. Essa é a educação que as pessoas falam, empatia de preservar a segurança de todos. Surfistas, por exemplo, não surfam em área de banhistas e mantêm a distância. Uma bolada pode atingir uma grávida, o alimento dos outros, o bebê dos outros. (Angel Ronqueti)

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Tá certo em proibir, mas tem que haver locais para a prática desses esporte devidamente identificados. Como está hoje é uma bagunça. (Dilson Santos)

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Proibir é fácil. Fiscalizar e penalizar que é difícil e/ou impossível. Como as outras coisas são proibidas e se vê de monte nas praias (churrasco, animais, caixa de som etc.) (Marcelo Coelho)

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Na última vez em que fui à praia acertaram as minhas coisas e derrubaram minha churrasqueira com a bola. Está certo em proibir, já que essas pessoas não têm educação e bom senso. (Felipe Oliveira)

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Uma pena essa lei não funcionar em Guriri. No carnaval, quase acertaram uma bolada na minha barriga, e estou grávida. Deveria ao menos ter um espaço apropriado para isso! (Renata Alvenaz)

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O caminho não é proibir, tem que ter espaço para prática dessas modalidades sem incomodar os banhistas. (Fabio Coutinho)

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Só sendo lei o povo respeita os banhistas. Quem gosta de jogar essas modalidades que procure o lado da praia que não tem ninguém e fica por lá. (Helinho Barros)

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O poder público tem muito mais coisas pra se preocupar. Isso é uma questão de educação mesmo. As pessoas têm o direito de estar na praia e relaxar sem ter que se preocupar com uma bola que vem de repente. Amo esportes, mas só funciona quando se respeita o direito do outro. (Ricardo Rocha)

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Gostaria que todas as prefeituras adotassem esssa ideia. É muito constrangedor ir à praia e levar uma bolada no rosto, como já aconteu comigo. (Lael Storche)

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Acho que poderia ter um espaço reservado. Não concordo com proibição. Acho que temos direto de utilizar o espaço público. Lembrando que devemos respeitar o espaço dos outros. (Fabrício Sales)

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Na Ilha do Boi tem uma placa avisando que aquele espaço é reservado para a prática de esportes, mas infelizmente não respeitam e invadem o espaço. (Jeanice Motta)

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Quando as pessoas não entendem o limite entre o seu direito e o do próximo... é isso que acontece. (Priscila Costa Leite)

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Acho que a prefeitura tinha que preocupar mais com a qualidade da água do mar. (Léo Costa)

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