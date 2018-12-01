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Opinião da Gazeta

Expectativa de mudança

Confiança na adoção de política de crescimento econômico sustentado, baseado no investimento, gera otimismo em relação ao novo governo

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 20:00

Públicado em 

01 dez 2018 às 20:00

Colunista

Em menos de um mês, o novo presidente subirá a rampa do Planalto levado por esperanças legítimas da população de um país que hoje cresce pouco. A alta de 0,8% do PIB no terceiro trimestre fica em 39º lugar entre 44 nações, mas a expectativa generalizada é de que Bolsonaro implantará um modelo de governo capaz de impulsionar o crescimento – sem saltos, mas com segurança.
O clima é de espera por mudanças que aumentem o dinamismo econômico, embora saiba-se que muitas dificuldades precisem ser vencidas e que os resultados não virão com um estalar de dedos. Esse prenúncio é registrado em diferentes termômetros da iniciativa privada. Um deles é o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), calculado pela Confederação Nacional da Indústria, que alcançou 63,2 pontos em novembro, superando em 9,5 pontos o do mês anterior, e muito acima da média histórica de 54,2 pontos. É o patamar mais alto desde setembro de 2010 (63,3).
Naquela época, a pontuação elevada refletiu em uma festa de consumo no mercado interno, que logo entraria em decadência e se transformaria em terrível pesadelo: a pior recessão da história, da qual saíram 14 milhões de pessoas desempregadas.
Agora, a razão do Icei elevado é muito melhor. Decorre da perspectiva de cenário mais favorável às atividades produtivas, abrangendo indústria, comércio, serviços e agropecuária. O papel do governo é fundamental, a começar pela redução do seu tamanho. Também espera-se, entre muitas outras coisas, a adoção de medidas que reduzam o custo operacional das empresas e estimulem avanços em produtividade. Atrasos nesse sentido dificultam o avanço do PIB e fazem o Brasil perder posições no comércio internacional.
Existe a crença de que resistências políticas serão superadas no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência antes do fim do primeiro semestre. Não pode mais ser protelada. É ponto crucial para a credibilidade do novo governo e para as decisões de investimentos privados, atualmente à espera de uma situação fiscal mais confiável.
O setor empresarial cobra de Bolsonaro uma política de crescimento sustentado, duradouro, baseado no investimento e não apenas no consumo momentâneo. É a melhor forma de aumentar oportunidades de acesso ao trabalho e elevar o nível de renda da população.
O novo governo vai herdar um pacote com pelo menos 52 projetos semiprontos para ser leiloados, envolvendo investimentos de R$ 78 bilhões. É um ponto de partida interessante para a dinamização da economia. Principalmente se for ampliado o catálogo de bens a ser concedidos ou privatizados, gerando investimento de R$ 180 bilhões, conforme pretende a equipe de Bolsonaro.

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