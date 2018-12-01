Expectativa de mudança

Em menos de um mês, o novo presidente subirá a rampa do Planalto levado por esperanças legítimas da população de um país que hoje cresce pouco. A alta de 0,8% do PIB no terceiro trimestre fica em 39º lugar entre 44 nações, mas a expectativa generalizada é de que Bolsonaro implantará um modelo de governo capaz de impulsionar o crescimento – sem saltos, mas com segurança.

O clima é de espera por mudanças que aumentem o dinamismo econômico, embora saiba-se que muitas dificuldades precisem ser vencidas e que os resultados não virão com um estalar de dedos. Esse prenúncio é registrado em diferentes termômetros da iniciativa privada. Um deles é o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), calculado pela Confederação Nacional da Indústria, que alcançou 63,2 pontos em novembro, superando em 9,5 pontos o do mês anterior, e muito acima da média histórica de 54,2 pontos. É o patamar mais alto desde setembro de 2010 (63,3).

Naquela época, a pontuação elevada refletiu em uma festa de consumo no mercado interno, que logo entraria em decadência e se transformaria em terrível pesadelo: a pior recessão da história, da qual saíram 14 milhões de pessoas desempregadas.

Agora, a razão do Icei elevado é muito melhor. Decorre da perspectiva de cenário mais favorável às atividades produtivas, abrangendo indústria, comércio, serviços e agropecuária. O papel do governo é fundamental, a começar pela redução do seu tamanho. Também espera-se, entre muitas outras coisas, a adoção de medidas que reduzam o custo operacional das empresas e estimulem avanços em produtividade. Atrasos nesse sentido dificultam o avanço do PIB e fazem o Brasil perder posições no comércio internacional.

Existe a crença de que resistências políticas serão superadas no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência antes do fim do primeiro semestre. Não pode mais ser protelada. É ponto crucial para a credibilidade do novo governo e para as decisões de investimentos privados, atualmente à espera de uma situação fiscal mais confiável.

O setor empresarial cobra de Bolsonaro uma política de crescimento sustentado, duradouro, baseado no investimento e não apenas no consumo momentâneo. É a melhor forma de aumentar oportunidades de acesso ao trabalho e elevar o nível de renda da população.