"Existe uma justiça para pobre e uma justiça para rico", diz leitor

Nesta semana, dois assuntos dominaram o noticiário nacional: as manchas de óleo que já se espalharam por mais de 170 cidades do país, atingindo 14 unidades de conservação federais, e a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. Esses temas figuraram entre os assuntos mais comentados pelos leitores de A Gazeta nas redes sociais.
O artigo do arquiteto Tarcísio Bahia sobre as interrupções em obras públicas, em especial do Cais das Artes, em Vitória, também gerou bastante repercussão, assim como o podcast Papo de Colunista, que discutiu os possíveis legados para o Espírito Santo com o uso do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como um dos palcos da Copa do Mundo Fifa Sub-17.
Confira comentários selecionados sobre esses e outros assuntos:
ÓLEO NO MAR: O que tem que ser feito para dar resultado eles não fazem, que é combater esse óleo em alto-mar. Infelizmente, eles estão fazendo tudo de trás para frente, sendo que recolher na areia e a última coisa a ser feita… O combate tem que ser no alto-mar. O tempo está passando e eles não caíram na real ainda. (Solange Elvis)
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ÓLEO NO MAR 2: E o ministro chamando o Greenpeace de terroristas, militares mandando os voluntários se retirar das praias para dizer que eles estão fazendo o trabalho. Mas isso não seria trabalho de gente comum e sim de especialistas devidamente equipados. (Nejaim Ferreira de Lima)
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CAIS DAS ARTES: Excelente artigo em A Gazeta, muito bem feito! E é isso mesmo, demoram começar e para terminar é pior ainda.. Esse Cais vai ficar aí para a história, junto com nosso dinheiro. (Fernanda Verdan Colli)
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CAIS DAS ARTES 2: Um trem medonho, quadrado, no meio de uma vista dessas... Em vez de fazerem algo moderno, mais suave para não pesar tanto… (Michael Michael)
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CAIS DAS ARTES 3: Se a obra ficou tanta tempo paralisada e ainda está, é sinal de que não era necessária para os capixabas. Isso é mais um elefante cinza. (Raquel Schneider)
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CAIS DAS ARTES 4: Se terminado, esse monumento seria um marco para a capital, podendo receber diversos atrativos para a população que carece um bom centro de cultura. (Elias Coelho)
SEGUNDA INSTÂNCIA: Condenação em segunda instância existe para pobres? Não, prisão preventiva para pobre vira prisão definitiva. Existe uma justiça para pobre e uma justiça completamente diferente para colarinho branco. (Denilso Fanez)
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SEGUNDA INSTÂNCIA 2: Ficar solto além da prisão em segunda instância é apenas para os ricos que podem pagar advogados caríssimos. (Gustavo Medeiros Claudino)
KLEBER ANDRADE: Um dos problemas do Kleber Andrade é exatamente este “padrão Fifa”. Quem desenhou esse estádio nunca foi a um campo de futebol. A arquibancada fica a 20 metros do campo. Isso é inadmissível para um estádio de 21 mil pagantes. Deveriam ter pensado em um projeto que valorizasse o espetáculo e a torcida. Pensaram na arquitetura. E cá pra nós: depois dessa competição, não restará legado nenhum. Se o futebol capixaba quiser se reerguer vai precisar de outros fatores que envolvem a administração, tanto da federação quanto dos clubes. Só um estádio novo não muda o cenário do nosso futebol. É preciso investimentos e parcerias que não são tão simples de serem realizados. (Lucas Souza dos Santos)