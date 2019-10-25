"Existe uma justiça para pobre e uma justiça para rico", diz leitor

Plenário do STF Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Confira comentários selecionados sobre esses e outros assuntos:

ÓLEO NO MAR: O que tem que ser feito para dar resultado eles não fazem, que é combater esse óleo em alto-mar. Infelizmente, eles estão fazendo tudo de trás para frente, sendo que recolher na areia e a última coisa a ser feita… O combate tem que ser no alto-mar. O tempo está passando e eles não caíram na real ainda. (Solange Elvis)

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ÓLEO NO MAR 2: E o ministro chamando o Greenpeace de terroristas, militares mandando os voluntários se retirar das praias para dizer que eles estão fazendo o trabalho. Mas isso não seria trabalho de gente comum e sim de especialistas devidamente equipados. (Nejaim Ferreira de Lima)

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CAIS DAS ARTES: Excelente artigo em A Gazeta, muito bem feito! E é isso mesmo, demoram começar e para terminar é pior ainda.. Esse Cais vai ficar aí para a história, junto com nosso dinheiro. (Fernanda Verdan Colli)

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CAIS DAS ARTES 2: Um trem medonho, quadrado, no meio de uma vista dessas... Em vez de fazerem algo moderno, mais suave para não pesar tanto… (Michael Michael)

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CAIS DAS ARTES 3: Se a obra ficou tanta tempo paralisada e ainda está, é sinal de que não era necessária para os capixabas. Isso é mais um elefante cinza. (Raquel Schneider)

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CAIS DAS ARTES 4: Se terminado, esse monumento seria um marco para a capital, podendo receber diversos atrativos para a população que carece um bom centro de cultura. (Elias Coelho)

SEGUNDA INSTÂNCIA: Condenação em segunda instância existe para pobres? Não, prisão preventiva para pobre vira prisão definitiva. Existe uma justiça para pobre e uma justiça completamente diferente para colarinho branco. (Denilso Fanez)

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SEGUNDA INSTÂNCIA 2: Ficar solto além da prisão em segunda instância é apenas para os ricos que podem pagar advogados caríssimos. (Gustavo Medeiros Claudino)