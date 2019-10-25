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Debate

"Existe uma justiça para pobre e uma justiça para rico", diz leitor

Votação no STF sobre condenação em segunda instância, possíveis legados da Copa do Mundo Sub-17 para o ES e vazamento de óleo no mar estiveram entre os assuntos mais comentados da semana pelos leitores

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 16:00

Públicado em 

25 out 2019 às 16:00

Colunista

Plenário do STF Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Nesta semana, dois assuntos dominaram o noticiário nacional: as manchas de óleo que já se espalharam por mais de 170 cidades do país, atingindo 14 unidades de conservação federais, e a votação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. Esses temas figuraram entre os assuntos mais comentados pelos leitores de A Gazeta nas redes sociais. 
O artigo do arquiteto Tarcísio Bahia sobre as interrupções em obras públicas, em especial do Cais das Artes, em Vitória, também gerou bastante repercussão, assim como o podcast Papo de Colunista, que discutiu os possíveis legados para o Espírito Santo com o uso do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como um dos palcos da Copa do Mundo Fifa Sub-17.
Confira comentários selecionados sobre esses e outros assuntos:
ÓLEO NO MAR: O que tem que ser feito para dar resultado eles não fazem, que é combater esse óleo em alto-mar. Infelizmente, eles estão fazendo tudo de trás para frente, sendo que recolher na areia e a última coisa a ser feita… O combate tem que ser no alto-mar. O tempo está passando e eles não caíram na real ainda. (Solange Elvis)
ÓLEO NO MAR 2: E o ministro chamando o Greenpeace de terroristas, militares mandando os voluntários se retirar das praias para dizer que eles estão fazendo o trabalho. Mas isso não seria trabalho de gente comum e sim de especialistas devidamente equipados. (Nejaim Ferreira de Lima)
CAIS DAS ARTES: Excelente artigo em A Gazeta, muito bem feito! E é isso mesmo, demoram começar e para terminar é pior ainda.. Esse Cais vai ficar aí para a história, junto com nosso dinheiro. (Fernanda Verdan Colli)
CAIS DAS ARTES 2: Um trem medonho, quadrado, no meio de uma vista dessas... Em vez de fazerem algo moderno, mais suave para não pesar tanto… (Michael Michael)
CAIS DAS ARTES 3: Se a obra ficou tanta tempo paralisada e ainda está, é sinal de que não era necessária para os capixabas. Isso é mais um elefante cinza. (Raquel Schneider)
CAIS DAS ARTES 4: Se terminado, esse monumento seria um marco para a capital, podendo receber diversos atrativos para a população que carece um bom centro de cultura. (Elias Coelho)

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SEGUNDA INSTÂNCIA: Condenação em segunda instância existe para pobres? Não, prisão preventiva para pobre vira prisão definitiva. Existe uma justiça para pobre e uma justiça completamente diferente para colarinho branco. (Denilso Fanez)
SEGUNDA INSTÂNCIA 2: Ficar solto além da prisão em segunda instância é apenas para os ricos que podem pagar advogados caríssimos. (Gustavo Medeiros Claudino)
KLEBER ANDRADE: Um dos problemas do Kleber Andrade é exatamente este “padrão Fifa”. Quem desenhou esse estádio nunca foi a um campo de futebol. A arquibancada fica a 20 metros do campo. Isso é inadmissível para um estádio de 21 mil pagantes. Deveriam ter pensado em um projeto que valorizasse o espetáculo e a torcida. Pensaram na arquitetura. E cá pra nós: depois dessa competição, não restará legado nenhum. Se o futebol capixaba quiser se reerguer vai precisar de outros fatores que envolvem a administração, tanto da federação quanto dos clubes. Só um estádio novo não muda o cenário do nosso futebol. É preciso investimentos e parcerias que não são tão simples de serem realizados. (Lucas Souza dos Santos)

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