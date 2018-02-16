Exclusivo: vai começar a duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari

O trecho entre Viana e Guarapari tem 30 quilômetros e é um dos mais perigosos da BR 101. Crédito: Gazeta Online

Boas notícias para quem trafega pelas rodovias federais no Espírito Santo. Segundo a coluna apurou, até março vão começar as obras de duplicação da BR 101, entre Guarapari e Viana (30 quilômetros). A empresa que vai fazer a duplicação já foi contratada pela concessionária Eco101.

Nova ponte

E no segundo semestre será construída uma nova ponte sobre o Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins, com um traçado diferente do atual. A obra, que deve levar um ano, já foi licitada e contratada pelo Dnit e está dentro do contrato de duplicação e restauração dos 52 quilômetros entre Viana e Vitor Hugo.

Sim, mas...

Se bem que a obra da nova ponte pode atrasar porque ainda existem pendências ambientais e orçamentárias a serem resolvidas, segundo admite o próprio Dnit.

Rodovias descobertas

A intervenção federal na segurança no Rio vai sobrar para o Espírito Santo também. É que desde o ano passado 15 policiais rodoviários federais do ES estão reforçando o patrulhamento no Estado vizinho. Agora, com o decreto, o desfalque de agentes da PRF aqui não tem data para acabar.

O Rio sabe

Carnaval é ilusão, como diz o poeta.

Mão invertida

Eike Batista foi preso e agora quer ser senador. Não deixa de ser original, porque o mais comum, em alguns casos, é a trajetória inversa.

Votem “nimim”

O vereador Rogério Zanon (PRP), de Guarapari, exorta a população local a votar em candidatos a deputado da cidade em 2018. O moço, por acaso, é pré-candidato a deputado federal. Deve ser coincidência.

Pecados da carne

A Prefeitura de Anchieta diz que seu “carnaval família” teve recorde de público. Gente, o que seria um “carnaval antifamília”?

Buraco sem fundo

O monstruoso rombo das contas da Previdência Social não é um “privilégio” do governo federal. Estados e municípios também estão com as contas previdenciárias no vermelho (e que vermelho!). Inclusive os governados pelo PT.

Triste

A Venezuela está exportando mais seres humanos do que petróleo.

Pedras no caminho

O capixaba Halpher Luiggi, diretor-executivo do Dnit, não tem sossego. Na quinta-feira, foi pessoalmente ver as rochas que interditaram a BR 259 em Colatina. Neste fim de semana, já estava de volta a Brasília para monitorar o caos nas rodovias federais no Norte do país inundadas pelas chuvas.

Ele merece?

Surpreso ao saber pela coluna que existe uma Rua José Sarney em Setiba, Guarapari, leitor da coluna lembra que outras vias e cidades também homenageiam personalidades polêmicas no Espírito Santo.

Eles merecem?

Ele cita a cidade de Presidente Kennedy (“com tudo que se veio a conhecer desse cara?”) e a Rua Dom Jorge de Menezes, no Centro de Vila Velha (“o maior facínora da esquadra de Vasco Coutinho e estuprador de índios”).

Fake samba

De um leitor bem-humorado: “Carnaval engajado no Sambódromo do Rio? Fraude explica”.

Comunistas, uni-vos!

O Comitê Central do PCB decide nesta semana se vai lançar candidato a governador no Espírito Santo. Mauro Ribeiro, que concorreu em 2014, é o potencial candidato comunista.

Praia civilizada

A Prefeitura de Guarapari pode proibir tendas e permitir apenas guardas-sóis no próximo verão nas praias da cidade. O assunto está sendo discutido pelo prefeito Edson Magalhães.

Os espaçosos

A medida, mesmo com atraso, se adotada será positiva, porque muita gente reclama dos abusos registrados nas praias da Cidade-Saúde. Acusam alguns frequentadores de serem os “donos” das areias de Guarapari.

Questão de imagem

A Ufes lançou em seu site uma campanha de valorização da instituição: “Valorizar a Ufes é valorizar a sociedade”, diz a peça.

Quem é quem

Sobre a nota publicada ontem na coluna, a assessoria do governador Hartung diz que foi o então secretário de Segurança do Rio José Mariano Beltrame, e não o governador Sérgio Cabral (hoje preso), que indicou Roberto Sá para a pasta no ES em 2014.

Alô, eleitor!

O Ministério da Segurança Pública vai trazer mais segurança ou mais despesa?