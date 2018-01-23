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  • Ex-secretário de obras de Paes volta a ser preso em ação da Lava Jato
Operação Rio 40 Graus

Ex-secretário de obras de Paes volta a ser preso em ação da Lava Jato

Alexandre Pinto havia sido detido em agosto de 2017, mas foi solto em novembro

Publicado em 

23 jan 2018 às 06:52

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 06:52

Ex-secretário de Obras do Rio é preso em desdobramento da Lava Jato Crédito: Reprodução/TV Globo
A força-tarefa da Lava Jato atuou na manhã desta terça-feira e prendeu o ex-secretário de obras do Rio Alexandre Pinto, que já havia sido detido em agosto, mas foi solto em novembro. A operação Rio 40 Graus deu origem a esta ação, segundo informações do "Bom dia Rio" da TV Globo.
A Polícia Federal e o Ministério Publico realizam a operação com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão no Rio e também em São Paulo e outros 21 de busca e apreensão. Um dos alvos da ação é o ex-secretário de Obras do Rio Alexandre Pinto. Os mandados foram expedidos pela juíza substituta da 7ª Vara Criminal Federal, Caroline Vieira Figueiredo, já que o juiz Marcelo Bretas está de férias.
Os agentes seguiram no início da manhã para os locais onde estariam os alvos. A investigação é sobre um esquema de propinas envolvendo obras do BRT TransBrasil, que teve custo de R$1,4 bilhão para a implementação. De acordo com os investigadores, informou a TV Globo, o esquema era comandado por Alexandre Pinto.

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