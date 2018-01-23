Ex-secretário de obras de Paes volta a ser preso em ação da Lava Jato

Ex-secretário de Obras do Rio é preso em desdobramento da Lava Jato Crédito: Reprodução/TV Globo

A força-tarefa da Lava Jato atuou na manhã desta terça-feira e prendeu o ex-secretário de obras do Rio Alexandre Pinto, que já havia sido detido em agosto, mas foi solto em novembro. A operação Rio 40 Graus deu origem a esta ação, segundo informações do "Bom dia Rio" da TV Globo.

A Polícia Federal e o Ministério Publico realizam a operação com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão no Rio e também em São Paulo e outros 21 de busca e apreensão. Um dos alvos da ação é o ex-secretário de Obras do Rio Alexandre Pinto. Os mandados foram expedidos pela juíza substituta da 7ª Vara Criminal Federal, Caroline Vieira Figueiredo, já que o juiz Marcelo Bretas está de férias.