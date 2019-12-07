Ex-político do ES enrolado com a Justiça está lendo 'Crime e Castigo'

O livro escolhido por um ex-político capixaba com, digamos, algumas pendências na Justiça, chamou a atenção de leitores da coluna que viajavam no mesmo voo há alguns dias: “Crime e Castigo”, de Dostoiévski.
A coluna toma a liberdade de sugerir outros clássicos do grande escritor russo ao ex-político: “O Jogador”; “Notas do Subsolo”, “Os Demônios”...
Publicado em 1866, "Crime e Castigo" é nono romance de Fiódor Dostoiévski. Conta a história de Ródion Ramanovich Raskolnikov, um pobre estudante que mata a golpes de machado uma velha agiota a quem deve dinheiro e por quem se sente explorado. Após o crime, Raskolnikov se sente perseguido por sua incapacidade de continuar a viver.