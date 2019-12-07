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  • Ex-político do ES enrolado com a Justiça está lendo 'Crime e Castigo'
Leonel Ximenes

Ex-político do ES enrolado com a Justiça está lendo 'Crime e Castigo'

O ex-todo-poderoso da política capixaba foi visto lendo o clássico do escritor russo Dostoiévski no avião

Públicado em 

07 dez 2019 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O livro "Crime e Castigo" é um clássico do século XIX que continua atual Crédito: Saga Literária
O livro escolhido por um ex-político capixaba com, digamos, algumas pendências na Justiça, chamou a atenção de leitores da coluna que viajavam no mesmo voo há alguns dias: “Crime e Castigo”, de Dostoiévski.
A coluna toma a liberdade de sugerir outros clássicos do grande escritor russo ao ex-político: “O Jogador”; “Notas do Subsolo”, “Os Demônios”...

O QUE CONTA  O 9º ROMANCE DE DOSTOIÉSVKI

Publicado em 1866, "Crime e Castigo" é nono romance de Fiódor Dostoiévski. Conta a história de Ródion Ramanovich Raskolnikov, um pobre estudante que mata a golpes de machado uma velha agiota a quem deve dinheiro e por quem se sente explorado. Após o crime, Raskolnikov se sente perseguido por sua incapacidade de continuar a viver.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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