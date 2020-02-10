Evangélicos não são todos iguais e podem fazer a diferença na política

Bíblia Crédito: Pixabay

Entre a pecha do obscurantismo e o prazer do poder, a dor dos evangélicos históricos, intelectualizados, de se perceberem jogados no mesma condição dos evangélicos neopentecostais que sempre “desprezaram” por sua fé exclusivamente carismática. É justa ou injusta a recorrente aversão, compartilhada pela esquerda e por alguns segmentos da direita, a toda e qualquer nomeação de evangélicos no Brasil, independente da origem da nomeação?

Serão os evangélicos, pelo simples fato de serem evangélicos e crerem no transcendente, incapazes de exercer o poder secular, com respeito e credibilidade?

Todo evangélico é conservador e defensor de pautas obscurantistas?

Crer é incompatível com a ciência?

Os evangélicos vivem, no Brasil de hoje, as alegrias da chegada ao poder, depois de séculos de invisibilidade, e o desconforto do desprezo e rechaço que sobre eles se abate, em razão da marca obscurantista a que se encontram submetidos em razão dos estereótipos negativos associados a alguns segmentos cristãos/evangélicos ao longo de nossa história e, em especial, nesse momento particular.

NÃO EXISTE UM SÓ SEGMENTO EVANGÉLICO NO PAÍS

O certo é que não há que se falar em um segmento evangélico único no país. As tensões entre eles são enormes, dificultando a percepção, no imaginário social, de uma identidade que possa ser caracterizadora desse grupamento.

Poucas matrizes religiosas são tão diversificadas quanto essa. Por mais que sejam diferentes, católicos, carismáticos e conservadores, guardam uma relativa unidade doutrinária. De forma diversa, os evangélicos brasileiros há muito não apresentam semelhanças tais que possam uni-los em projetos comuns, que guardem unidade e harmonia.

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Na realidade, essa diferença sempre se mostrou na polarização, de contínuo destacada, entre os denominados evangélicos históricos e os neopentecostais.

Enquanto os primeiros sempre estiveram ligados a uma imagem de fé racional, vinculada a uma formação acadêmica sólida e refinada, reconhecidos por suas instituições educacionais de peso em todo o mundo, tais como Harvard, Princeton e Yale nos EUA; Universidade Livre de Amsterdam, na Holanda; e Mackenzie, no Brasil, entre outras, os neopentecostais estiveram ligados a uma imagem de fé emocional, carismática, ligada aos sentidos, às vivências da fé, com mais apreço pelas experiências com o transcendente do que com um corpo doutrinário sólido e racional.

Universidade de Harvard Crédito: Pixabay

LUTERANOS, BATISTAS, METODISTAS...

Essa diferença sempre se mostrou confortável aos evangélicos históricos, luteranos, batistas, metodistas e presbiterianos, respeitados intelectualmente a despeito de suas crenças. Desprezavam, de forma sempre elegante e discreta, como lhes foi característico durante séculos, as denominações que consideravam praticantes de uma doutrina frágil e manipulável. Em uma linguagem simbólica, carregada de críticas veladas, sem citar nomes ou instituições, apontaram os erros teológicos que consideravam decorrentes da falta de uma hermenêutica consistente e respeitada.

A luta pelo Estado Laico, encetada por muitos e renomados evangélicos, conscientes da influência até então exercida pela Igreja Católica, no Estado brasileiro, é conhecida e valorizada. Era, naquele momento de supremacia numérica e de poder hegemônico dos católicos romanos, uma condição necessária não apenas de sobrevivência, mas de respeito e de busca por tolerância religiosa.

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Cresceu, nas últimas décadas, vertiginosamente, o número de evangélicos no país. As estatísticas mostram esse crescimento, não apenas quantitativo, mas também manifesto no poder exercido nos meios de comunicação e na política. Critica-se que esse crescimento não representou uma qualificação ética/moral da sociedade brasileira, compatível com os princípios basilares defendidos por eles. Entretanto, reconhece-se a ampliação de sua influência nos meios sociais e definidores da política no Brasil.

ENTRE ESQUERDA E DIREITA

Inverteram-se os papéis. Encontram-se os evangélicos no centro do poder político, desejados por direita e esquerda como caminho único possível para os chamados votos de cabresto, capazes de levar ao poder político, muitas vezes irrelevantes na sociedade, ainda que se possa considerá-los periféricos nas pautas econômicas e nos projetos que verdadeiramente interessam ao capital.

Nessa guinada de ascensão ao poder pelos evangélicos misturaram-se como obscurantistas todos assim denominados, como se a uma unidade pertencessem, o que de fato não é verdade.

Há evangélicos de direita e evangélicos de esquerda. Há católicos de direita e de esquerda. Há aqueles que defendem o Estado Laico e aqueles que o querem dependente de suas crenças, subjugando aqueles que deles divergem.

Há evangélicos históricos tão ou mais obscurantistas do que os neopentecostais. Há os obscurantistas por interesses políticos seja entre cristãos católicos, evangélicos, agnósticos, ateus ou qualquer outro grupamento.

Há conservadores e progressistas em todos os grupamentos. Há homens e mulheres que se vendem ao poder e aos prazeres em qualquer grupamento religiosos.

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Desprezar pessoas tomando-se como base, exclusivamente, sua religiosidade, pode não ser o caminho mais justo. Necessário avaliar-lhes a capacidade de respeito à diversidade, à igualdade, à dignidade humana e aos limites de uma ética moral baseada na justiça.