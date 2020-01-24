Estudantes adventistas dedicam férias para fazer voluntariado

Jovens da Missão Calebe, da Igreja Adventista Crédito: IASD/Divulgação

Mais de mil estudantes do projeto Missão Calebe no Espírito Santo estão dedicando as férias de janeiro para ajudar o próximo. A mobilização, que acontece no Brasil inteiro, é promovida pela Igreja Adventista, tem cerca de 56 pontos de ações em solo capixaba, levando serviços assistenciais como feiras de saúde, limpeza de praças e ruas, doação de sangue, além do ensino da Bíblia.

Em Jardim Camburi, Vitória, um grupo promove neste sábado (28), atendimentos de saúde gratuitos. Além de aferir pressão e glicemia com enfermeiros, a comunidade poderá usufruir de massagens com massoterapeutas e fisioterapeuta, além de atendimento com psicólogo e psicanalista. Cabeleireiros também estarão no local cortando cabelo gratuitamente. O evento acontece na praça da Estácio de Sá, das 15h às 17h. O mesmo grupo oferece, até esta sexta-feira (24), palestras com profissionais da saúde mental. As palestras acontecem na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Camburi e tem como temas: gerenciamentos de emoções; estresse e seus efeitos; e depressão – o que eu preciso saber.

O evento acontece a partir das 19h30. Em Nova Venécia, interior do Estado, outro grupo do projeto vai promover uma feira de serviços sociais para a comunidade do bairro São Cristóvão. Atendimentos de saúde, doações de itens, serviços e brincadeiras para as crianças serão feitas. A ação acontece em um ponto comercial (em frente ao posto Dois Irmãos), a partir das 16h.

Outras ações realizadas

Em Serra Dourada III, estudantes do projeto se uniram a profissionais de saúde para realizar atendimentos à população. O evento também contou com um bazar solidário que beneficiou centenas de pessoas da comunidade. No interior do Estado, jovens do projeto se uniram para limpar e fazer melhorias na casa de um idoso do bairro Colúmbia, em Colatina. Segundo os organizadores, foram feitas capinas, limpeza na e interna, pintura e melhoria estrutural de várias partes da residência. O mesmo aconteceu em espaços públicos do bairro Costa Bela, em Serra.

No bairro Mata da Serra, na Serra, os jovens do projeto Missão Calebe recolheram cerca de 100 kg de alimentos, materiais de higiene pessoal e roupas para, através da Adra, doarem às vítimas das enchentes que devastaram Iconha e Alfredo Chaves. Jovens de Vitória também fizeram campanha e contribuíram com outras doações.

Jovens da Missão Calebe, da Igreja Adventista Crédito: IASD/Divulgação

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