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Viaje na CBN

Estados Unidos reabrem em novembro para viajantes brasileiros vacinados

Ouça as dicas e orientações do comentarista Edson Ruy

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:31

Publicado em 

23 set 2021 às 12:31
Edifício Chrysler, em Nova York, nos Estados Unidos (EUA)
Edifício Chrysler, em Nova York, nos Estados Unidos (EUA) Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai diminuir as restrições a viagens para estrangeiros a partir de novembro, incluindo brasileiros. Como exigência, será cobrado passaporte de vacinação com as duas doses já aplicadas e os viajantes deverão apresentar teste negativo para a Covid-19 realizado pelo menos três dias antes do embarque para os EUA. De acordo com informações do portal G1, a Casa Branca informou que ela entra em vigor "a partir do início de novembro", sem especificar a data exata.
Não foi informado até o momento quais vacinas serão aceitas. Segundo o comunicado, os estrangeiros que viajarem aos EUA deverão estar totalmente imunizados e apresentar o comprovante de vacinação antes de embarcar. Além disso, o país vai manter a exigência de que o passageiro apresente um teste negativo de Covid-19 feito até 3 dias antes do embarque. A Latam, por exemplo, teve aumento de 350% das buscas por voos do Brasil para os Estados Unidos em apenas 24h após o país anunciar reabertura das fronteiras para estrangeiros totalmente vacinados contra a covid-19. Ouça as explicações completas!
Viaje na CBN - 23-09-21.mp3

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