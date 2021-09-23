Estados Unidos reabrem em novembro para viajantes brasileiros vacinados

Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai diminuir as restrições a viagens para estrangeiros a partir de novembro, incluindo brasileiros. Como exigência, será cobrado passaporte de vacinação com as duas doses já aplicadas e os viajantes deverão apresentar teste negativo para a Covid-19 realizado pelo menos três dias antes do embarque para os EUA. De acordo com informações do portal G1, a Casa Branca informou que ela entra em vigor "a partir do início de novembro", sem especificar a data exata.

Não foi informado até o momento quais vacinas serão aceitas. Segundo o comunicado, os estrangeiros que viajarem aos EUA deverão estar totalmente imunizados e apresentar o comprovante de vacinação antes de embarcar. Além disso, o país vai manter a exigência de que o passageiro apresente um teste negativo de Covid-19 feito até 3 dias antes do embarque. A Latam, por exemplo, teve aumento de 350% das buscas por voos do Brasil para os Estados Unidos em apenas 24h após o país anunciar reabertura das fronteiras para estrangeiros totalmente vacinados contra a covid-19. Ouça as explicações completas!