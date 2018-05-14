Estado vê sua história sendo reescrita

Nylton Rodrigues*

O lema forjado em nossa bandeira, “Trabalha e Confia”, traduz o momento vivido pelo Espírito Santo, um momento que podemos considerar histórico. Não é exagero dizer que nosso Estado, que sempre foi invisível no cenário nacional, vê sua história sendo reescrita.

O Espírito Santo hoje é reconhecido Brasil afora como modelo de organização e de gestão. Uma referência fruto do exercício da liderança responsável do governador Paulo Hartung. Trabalhamos com as contas organizadas e com responsabilidade com as coisas que tocamos, para que aí, sim, possamos colocar em prática nossa maior vocação: cuidar das pessoas.

Cuidar das pessoas prestando um melhor serviço de saúde com a Rede Cuidar; oferecendo uma educação melhor com a Escola Viva; cuidando de nosso meio ambiente com o Reflorestar;trabalhando para o fortalecimento de nossas Polícias, do Corpo de Bombeiros e do Detran; gerando oportunidades e ajudando a tirar o jovem da violência com o programa Ocupação Social.

Em 2018, estamos executando o maior orçamento da história para investimento em segurança em nosso Estado. São R$ 350 milhões para realizar melhorias em infraestrutura, tecnologia, inteligência policial, polícia técnico-científica, armamento e formação pessoal.

Estão autorizados, ainda, os concursos para nossas instituições num momento em que as contas estão organizadas e podemos fazer novas contratações de forma responsável. Prezamos também pelo diálogo com as nossas corporações. Um dos resultados dessas conversas foi, inclusive, o entendimento de que era possível aumentar o valor do auxílio-fardamento e do auxílio-alimentação – este para o conjunto dos servidores públicos estaduais.

E começamos a colher os frutos do nosso trabalho de forma significativa: os resultados do primeiro quadrimestre de 2018 mostram que tivemos o menor número de homicídios dos últimos 18 anos.

É claro que precisamos avançar e melhorar sempre, com diálogo e boa gestão. Mas enquanto nossos vizinhos ainda lutam para colocar em dia suas folhas de pagamento, nós estamos rigorosamente em dia e em condições de avançar em políticas públicas com foco social.

*O autor é coronel da Polícia Militar, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social