Estado terá centro de treinamento paraolímpico em 2021

O Espírito Santo terá um centro esportivo paraolímpico, o terceiro do país – os outros dois funcionam em São Paulo e no Ceará. O espaço, que ficará na sede Secretaria Estadual de Esporte (Sesport) em Bento Ferreira, será construído pelo governo do Estado, atenderá cerca de 1,2 mil pessoas por mês e vai custar R$ 6 milhões.
O complexo paraolímpico contará com uma arena multiúso com acessibilidade total, salas de fisioterapia, atendimento médico e treinamento físico, vestiários e um ginásio que será usado pelos paratletas e demais pessoas com deficiência.
O espaço terá estrutura para as modalidades golbol, basquete, rugby, bocha, handebol e futsal para deficientes visuais.
A previsão é a de que as obras do centro paraolímpico comecem no primeiro semestre de 2020 e sejam entregues até junho de 2021.