Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Estado terá centro de treinamento paraolímpico em 2021
Leonel Ximenes

Estado terá centro de treinamento paraolímpico em 2021

Complexo esportivo especializado,o terceiro do país, será construído em Bento Ferreira pelo governo do Estado

Públicado em 

04 dez 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de como ficará o ginásio para a prática de esportes paraolímpicos em Vitória Crédito: Reprodução
O Espírito Santo terá um centro esportivo paraolímpico, o terceiro do país – os outros dois funcionam em São Paulo e no Ceará. O espaço, que ficará na sede Secretaria Estadual de Esporte (Sesport) em Bento Ferreira, será construído pelo governo do Estado, atenderá cerca de 1,2 mil pessoas por mês e vai custar R$ 6 milhões.

Veja Também

Após cortes, Bolsonaro anuncia verba para esporte paraolímpico

O complexo paraolímpico contará com uma arena multiúso com acessibilidade total, salas de fisioterapia, atendimento médico e treinamento físico, vestiários e um ginásio que será usado pelos paratletas e demais pessoas com deficiência.
O espaço terá estrutura para as modalidades golbol, basquete, rugby, bocha, handebol e futsal para deficientes visuais.
A previsão é a de que as obras do centro paraolímpico comecem no primeiro semestre de 2020 e sejam entregues até junho de 2021.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados