Estado tem quase 20 mil eleitores com deficiência

O município com o maior número de sessões acessíveis é Vila Velha, com 102 locais de votação. Crédito: Divulgação

Nestas eleições, 19.720 eleitores no Espírito Santo informaram serem deficientes ou terem mobilidade reduzida. O dado é de 23 de agosto, data final para solicitar a transferência para uma seção mais acessível. Por conta disso, o TRE-ES separou 694 seções para atender a esse público.

Os maiores

O município com o maior número de seções acessíveis é Vila Velha, com 102 locais de votação. A seguir vêm Vitória (64) e Cariacica (63). Em 15 cidades, por não haver problemas de acessibilidade, não houve necessidade de criação de seções eleitorais especiais.

Nada a esconder

Candidata a deputada estadual pelo PT, Bruna Barbieri radicalizou nas redes sociais. A companheira tem se mostrado muito desinibida tentando seduzir potenciais eleitores.

Comitê eleitoral?

Nem só de carros adesivados no estacionamento vive a Câmara de Vitória. Lá também não é difícil encontrar parlamentares e assessores circulando com adesivos de candidatos colados nas roupas.

A lei atropelou

Uma consumidora foi condenada pela Justiça a indenizar em R$ 1,5 mil uma revenda de veículos após fazer comentários ofensivos contra a empresa numa rede social.

Perdoai-os, Senhor!

Alguns candidatos têm atribuído a Cristo a decisão de ter se candidatado nestas eleições.

Insatisfação no PT

Tem gente no PT que não está aceitando a escolha de Lúcia Dornellas para coordenar a campanha de Jackeline Rocha. A própria candidata a governadora pelo PT convocou Lúcia, que é conhecida em alguns setores do partido como a “menina do Paulo Hartung”, por ter ocupado vários cargos no governo PH.

Insatisfação no PT 2

Alguns membros do PT querem levar a questão para a executiva estadual, para que a direção do partido referende ou não a escolha de Lúcia.

A homenagem

Em seu discurso de agradecimento pela homenagem que a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) prestou a Alberto Dines ontem em São Paulo, a viúva do jornalista, Norma Couri, revelou que ele comentava que duas demissões tinham marcado sua vida.

As demissões

A primeira foi de José Sarney, que, segundo Dines, falava mais de si próprio do que de notícias. A segunda demissão foi de um colunista de economia, mandado embora porque tinha negócios particulares que representariam um conflito de interesses com a atividade de jornalista. Esse colunista era Jorge Paulo Lemann.

O pedido

Anos mais tarde, prossegue a viúva, Dines entrou em contato com Lemann pedindo para que ele intermediasse um contato do jornalista com o bilionário americano Warren Buffett. Em tom de brincadeira, Lemann respondeu: “Tudo bem, Dines, sem problemas, mas desta vez vê se me trata melhor”.

O favor

E o Dines, sem perder tempo: “Olha, Lemann, seu eu não tivesse te demitido, até hoje você seria repórter de jornal, e não o homem mais rico do Brasil”.

Aí tem

Amanhã acaba o tabelamento do preço do diesel, acertado entre governo e caminhoneiros. Curiosamente, a tabela da Petrobras com o preço médio do combustível está sem informação hoje.

Ufa!

Se tudo correr bem, agosto acaba hoje.

Vai na paz, Chuchu!

Personagem marcante e querido do Centro de Vitória, Chuchu, de 60 anos, foi encontrado morto ontem, em sua casa. Gostava de samba e da Unidos da Piedade, sua escola de coração.

Homenagens

Hoje, às 20h, a Academia de Letras e Artes da Serra comemora seus 25 anos de fundação e os 120 anos de nascimento de Judith Leão Castello Ribeiro.

Cariocando

Candidata a deputada federal, a cantora Lauriete está falando, cada vez mais forte, com sotaque carioquês. Exxxxxpia só.





Constatação

A campanha pra governador tá chatinha...

Alô, Temer!