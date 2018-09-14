Estado tem o menor índice de roubo de cargas do país

Entre janeiro e agosto, a queda no índice de roubo de cargas foi de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2017, foram 49 ocorrências, contra 26 neste ano. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem o menor índice de roubo de cargas do país, de acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Entre janeiro e agosto, a queda foi de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2017, foram 49 ocorrências, contra 26 neste ano, segundo a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, da Polícia Civil Estadual.

A repressão

O trabalho, segundo a PC, tem sido mais eficiente após a criação da Delegacia de Roubo de Carga: houve um aumento de 450% no número de inquéritos relatados. Quatorze suspeitos de envolvimentos de crimes dessa natureza já foram indiciados neste ano.

Este é fera

Um candidato falou na propaganda eleitoral no rádio que trabalhou no aeroporto, na dragagem da Baía de Vitória, na duplicação da 262, na 101... “Deve ter sido sinalizador de pare e siga”, conclui um eleitor.

A campanha

O padre Ânderson Gomes, da Praia da Costa, tem feito campanha ativa nas redes sociais pela não reeleição dos atuais políticos.

O mistério

Dúvidas: todos os atuais políticos com mandato são ruins? E a renovação, necessariamente, é positiva? Quem garante que os futuros eleitos serão melhores que os atuais? Seria o caso do candidato in pectore do padre?

Rose com Casão

Rose apoia Casagrande. Calma, não se trata da senadora candidata a governador pelo Podemos. A Rose em questão é uma homônima que disputa uma vaga à Assembleia pelo Pros.

Constatação

Eleição desune mais que o futebol.

A mentira

O repórter Jamir Chade conta que ouviu as seguintes declarações no Conselho dos Direitos Humanos da ONU:

* “Em meu país, a saúde é para todos, o desemprego é menos de 6% e a alimentação, apesar da crise, está garantida por meio de conselhos locais”.

* “Não é uma crise migratória. É uma conjuntura”.

O mentiroso

Quem falou tudo isso? Jorge Arreaza, chanceler venezuelano.

Confusão

Internauta diz que tem visto tanto cristão defendendo o armamento que ficou em dúvida: “Jesus disse ‘amai-vos uns aos outros’ ou ‘armai-vos uns aos outros’”?

Tem penetra

O grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” tem mais de um milhão de membros no Facebook. Curiosamente, alguns homens, inclusive capixabas, conseguiram ser aprovados e estão na comunidade, que é fechada.

Estão esperando

O PT capixaba está convicto de que o presidenciável Fernando Haddad visitará o Estado na campanha eleitoral. Mas ninguém ainda arrisca uma data.

Imagem do passado

Por falar nisso, os santinhos da candidata a governador Jackeline Rocha ainda estão com a foto dela com Lula. O nome Haddad aparece muito discretamente embaixo do nome do líder petista preso em Curitiba.

Bicadas tucanas

No grupo “Candidatos do PSDB” identificaram privilégios para dois candidatos “preferidos”: verbas, carro, tempo de TV, almoços, eventos dirigidos... O clima é tenso no ninho tucano.

Fera na literatura

Reinaldo Santos Neves lança terça-feira seu novo romance, “Blues For Mr. Name ou Deus está doente e quer morrer”. Na Biblioteca Pública Estadual, às 19h. Edição da Patuá de São Paulo.

Fera na arquitetura

No dia 25 de outubro, Paulo Mendes da Rocha completa 90 anos. Em homenagem ao arquiteto capixaba, o Itaú Cultural de São Paulo promove a exposição “Ocupação” até 4 de novembro.

Menos de 10%

Apenas 11 dos 180 candidatos ao Congresso Nacional no Estado assinaram o Compromisso Anticorrupção da Transparência Internacional.

Alô, eleitor!