Estado tem 20 cidades sem registro de homicídio em 2018

Santa Teresa é uma das 20 cidades do ES onde não aconteceram homicídios neste ano. Crédito: Divulgação

Há lugares em que a paz reina no Estado. Em 20 municípios não foram registrados homicídios neste ano, até 11 de junho: Governador Lindenberg, Ibitirama, Alfredo Chaves, Iconha, Apiacá, Itarana, Boa Esperança, Marechal Floriano, Divino de São Lourenço, Mucurici, Água Doce do Norte, Muqui, Baixo Guandu, Piúma, Domingos Martins, Ponto Belo, Bom Jesus do Norte, Rio Bananal, Alto Rio Novo e Santa Teresa.

Um assassinato

Outros 20 municípios tiveram apenas um homicídio em 2018: Jerônimo Monteiro, Marilândia, Mimoso do Sul, Dores do Rio Preto, Montanha, Alegre, Atílio Vivácqua, Guaçuí, Vargem Alta, Presidente Kennedy, Afonso Cláudio, Santa Leopoldina, Marataízes, Conceição do Castelo, Águia Branca, São Domingos do Norte, Ecoporanga, São José do Calçado, João Neiva e São Roque do Canaã.

O Kim Jong-un do Noroeste

Neto Barros, o prefeito comunista de Baixo Guandu, não cansa de elogiar o ditador sádico da Coreia do Norte.

Proibido trabalhar

A Junta Comercial abriu uma sindicância para apurar possíveis irregularidades ocorridas com a entrada de servidores sem autorização prévia nas dependências da autarquia no último dia 1º, quando foi decretado ponto facultativo.

Decolou

Alvo de críticas e motivo de vergonha para o Estado, o velho Aeroporto de Vitória deu lugar a um novo e moderno terminal que, segundo a Infraero, está sendo aprovado por 95% dos seus passageiros.

Viva a vida!

Na programação da Semana de Segurança do Paciente, organizada pela Santa Casa de Vitória, um varal sugeria que pacientes deixassem (sem se identificar) respostas para a pergunta: “O que mais importa para mim hoje?”.

Viva a vida! 2

Um deles foi bem objetivo: “Ouvir música de Roberto Ribeiro e receber alta”. Outra resposta foi além: “Estar na praia tomando um refrigerante”. Viva as coisas simples da vida!

Ponte da disputa

A mudança na cobrança de pedágio da Terceira Ponte acabou se transformando em uma questão política. Se der certo o teste nos próximos 30 dias, o governo do Estado sai ganhando; se der errado, a Prefeitura de Vitória, que foi contra a mudança, fatura politicamente.

Santa cultura

Santa Teresa, que já tinha festival gastronômico e de jazz, agora apresenta seu festival de cinema. Só falta agora um literário. Um outro Espírito Santo é possível.

Lei da felicidade

A Câmara de Vila Velha aprovou projeto que proíbe sucatas nas ruas. Ótimo, agora só falta combinar com os sujões.

Coisa estranha

Uma drogaria de Jardim da Penha afixou um cartaz na frente da loja dizendo que “dá de 7 a 1 na concorrência”. Será que são alemães, gente?

Time dos $onho$

Segundo o repórter Jamil Chade, a Suíça tem um time respeitável no Brasil: Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Henrique Eduardo Alves, Paulo Preto, João Santana, Edison Lobão e Renan Calheiros. O destaque é na defesa: Gilmar Mendes.

Excesso de candidatos

Reparem nas fotos: estão cada vez mais concorridas as cerimônias de assinaturas de convênios e obras no gabinete do governador e nos salões do Palácio Anchieta.





Na passarela

Presidente e intérprete da Boa Vista, Edson Xumbrega é pré-candidato a deputado estadual. Quer representar o samba na Assembleia.

137 dias

Leitor observa que os Correios continuam a entregar as encomendas. Mesmo que de Curitiba a Vitória demore um pouquinho: 22 de janeiro a 8 de junho.

Concentrado

Mesmo preso, Lula estreia hoje como comentarista da Copa na TVT. Pode-se dizer que o comentário será em cadeia, certo?

Terra de valor

Leitor da coluna viu cafés das montanhas capixabas sendo vendidos em um supermercado de Lisboa.

Alô, torcedor!