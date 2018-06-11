Estado perde um empreendedor além do seu tempo

Gutman Uchôa de Mendonça*

Vitória perdeu, no último dia 22, um dos seus mais importantes empreendedores, o empresário Antônio Neffa Sobrinho (1927-2018), um homem de visão rara e que amava a terra em que nasceu. Minha amizade com Toninho começou por volta de 1955, através do também empresário Américo Buaiz. Depois, já em 1959, quando fui levado por Américo para a Federação do Comércio, Toninho ajudava seu pai, comerciante do ramo atacadista, e já se mostrava incansável na arte de comercializar e de construir empreendimentos. Ele foi um dos responsáveis por idealizar a rede de Supermercados São José.

Filho de imigrantes libaneses que se radicaram no Espírito Santo e nunca mais se afastaram daqui, mostrou do que era capaz no campo do trabalho. Além de supermercados, investiu na rede de hotelaria. Foi sua ideia também, com grande sacrifício, empreender a construção do Centro de Convenções Vitória, o mais importante e moderno espaço voltado para reuniões na capital do Estado.

Filho de imigrantes libaneses que se radicaram no Espírito Santo e nunca mais se afastaram daqui, mostrou do que era capaz no campo do trabalho

Não faz muito tempo, quando entrei num de seus estabelecimentos, ele estava numa cadeira de rodas, fruto de um AVC que prejudicou seus movimentos. Fiz o que pude para não me aproximar dele, mas entendi que seria injusto vê-lo sem dizer ao menos um “alô” ou um “como vai?” para alguém que sempre nutriu uma impressionante força de trabalho.

Falou comigo com a maior naturalidade. Há alguns anos, quando o Sesc estava adquirindo o Edifício Glória, procurei-o para conversarmos sobre o “castelinho”, onde fora residência da família, na Avenida Capixaba, defronte o velho mercado. Toninho, no entanto, me relatou alguns problemas com o velho casarão, então habitado por invasores, mas me dando uma esperança: ”Se algum dia meus irmãos e filhos quiserem vender, você terá a preferência”. O “castelinho” é uma das raras obras do Centro de Vitória que merecem ser preservadas. Não se constrói mais uma obra daquela importância e sua restauração será um trabalho penoso, para a atualidade. Faz pena vermos construções como a casa dos Neffa e a dos Von Schilgen abandonadas à própria sorte.

Antônio Neffa Sobrinho foi um dos grandes empreendedores que o Espírito Santo teve e que morreu trabalhando. Perdemos um dos grandes empreendedores do nosso tempo.

*O autor é jornalista