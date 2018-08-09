Estado pede R$ 240 milhões ao BID para construir 300 creches

O programa de pré-escola no Estado é inspirado no modelo adotado em Sobral, no interior do Ceará. Crédito: Gazeta Online

O governo do Estado vai pedir um empréstimo de US$ 63 milhões (cerca de R$ 240 milhões) ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para investir na educação básica nos próximos cinco anos. Em contrapartida, o Espírito Santo se compromete a gastar no setor outros US$ 25 milhões (R$ 95 milhões) com recursos próprios.

A ampliação

Segundo o governador Hartung, que termina seu mandato no dia 31 de dezembro, com os R$ 335 milhões o governo do Estado vai construir 300 unidades de pré-escola (creches), cinco vezes mais que as 60 existentes em 50 municípios.

Modelo cearense

O programa de educação infantil do Espírito Santo é inspirado no modelo adotado na cidade de Sobral, no interior do Ceará, considerado o melhor do país no setor.

Sim ou não?

Rodrigo Coelho, que vai tomar posse na próxima segunda como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, afirmou que ainda não sabe se vai requerer o auxílio-moradia: “Com pureza d’alma, ainda não tive tempo de pensar neste assunto”.

A consulta

O líder do governo PH diz que vai conversar com os outros conselheiros (todos recebem o auxílio) antes de tomar uma decisão. “Como se trata de um colegiado, acho importante ouvir outras opiniões.”

Muito dinheiro

O futuro conselheiro tem um imóvel próprio em Cachoeiro e um apartamento financiado em Vitória. Se optar por receber o penduricalho, vai embolsar R$ 4.377 mensais, além do salário de R$ 30,4 mil.

Ordem na casa

Finalmente a Prefeitura de Vitória está instalando um semáforo no entorno da Praça do Cauê, para disciplinar o caótico trânsito da região.

O circo

Dois funcionários, coitados, estão tendo um trabalhão para lavar a lona “branca” de um circo montado na Enseada do Suá. Nos dois últimos dias, os moços ficaram retirando o pó preto acumulado na estrutura.

Os palhaços

No caso da poluição ambiental na Grande Vitória, nós somos os palhaços à espera deste espetáculo grotesco acabar um dia.

Em baixa

A crise chegou às eleições: um diretor de criação que ganhava R$ 200 mil para fazer uma campanha eleitoral, hoje está aceitando o mesmo serviço por R$ 40 mil.

Marcha lenta

Por falar nisso, a campanha de Rose de Freitas (Podemos) para o Palácio Anchieta está atrasada. Praticamente ela não tem nenhum material publicitário pronto para seu marqueteiro.

A primeira vez

Vice de Manato (PSL), o empresário Rogério Zamperlini nunca teve uma experiência eleitoral. Ele diz que esta será sua primeira e última vez.

Culto ao chefe?

O secretário de Educação de Vila Velha, Roberto Belling, que volta das férias hoje, foi recebido ontem por alguns funcionários da secretaria, em um evento num shopping, com máscaras do seu rosto.

Salve, Cariacica!

A prefeitura está fazendo uma enquete na internet para a escolha do hino de Cariacica. Até quem não é da cidade pode voltar.

Água sem transparência

A Assembleia arquivou o projeto, do deputado Sérgio Majeski (PSB), que obrigava o governo do Estado a medir e a informar a quantidade de água captada pelas grandes empresas.

O problema

Do ministro Marco Aurélio de Mello, tentando explicar o seu voto favorável ao aumento de salário dos ministros do STF: “Hoje os juízes continuam trabalhando com uma sobrecarga incrível”.

A solução

Fácil resolver isso: acabem com as férias de dois meses e os muitos recessos da magistratura. Vai sobrar tempo para julgar os processos.

Temos visitas

1.640 presos estão soltos pelas ruas do Estado. Foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais.

Alô, eleitor!

Os ministros do STF querem mesmo aumentar seus gordos salários ou isso é apenas mais uma “faca news”?