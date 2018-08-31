Estado compra 4 mil pistolas para as Polícias Militar e Civil

Pistola Glock, de fabricação austríaca, que será utilizada no Estado. Crédito: Divulgação

O governo do Estado fez uma licitação internacional, no valor de R$ 8 milhões, para comprar 4 mil pistolas. A vencedora foi a marca Glock, que fornecerá as armas de calibres .40 e 9mm, de origem austríaca, para as Polícias Civil e Militar. Cada pistola custa R$ 2.007.

Arma de elite

Considerada uma das melhores pistolas do mundo, a Glock é utilizada pelo FBI e pelas forças policiais especiais dos Estados Unidos. O próprio exército austríaco utiliza essa arma desde 1983.

Fuzis

Neste ano, o Estado já comprou 181 fuzis Colt M4, de calibre 5.56, para a Polícia Militar e outros 70 para a Civil. As pistolas Glock devem chegar até o fim deste ano ao Estado.

Entrando aquecido

Preocupada com a sustentabilidade e a mobilidade urbana, uma casa de saliência no Centro de Vila Velha instalou um bicicletário para os seus (muitos) clientes moderninhos.

Falta algo

O jingle da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) é até moderninho, mas esqueceram de divulgar o número do presidenciável.

Esquerda festiva

Virou moda no Estado: será num bar o lançamento das candidaturas de Mauro Ribeiro, candidato ao Senado pelo PCB, e do seu aliado Guilherme Boulos (Psol). Hoje no Centro de Vitória.

O que o Euclério tem?

Euclério Sampaio (DC) está podendo. O deputado estadual e candidato à reeleição está sendo apoiado por três vereadores de Vitória – Denninho Silva, Sandro Parrini e Dalto Neves.

Decolando

Se for aprovado na Assembleia o projeto do governo que reduz o ICMS sobre o combustível de aviação, o setor de Turismo do Espírito Santo espera que o Aeroporto de Vitória tenha voos regulares para os Estados Unidos e alguns países da América do Sul, como Argentina e Chile. Voos domésticos também deverão ser ampliados.

Tensão sindical

Os companheiros do movimento sindical estão tensos. Reportagem do jornal do Sindicato do Trabalhadores da Construção Civil (Sintraconst) está acusando a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal) de se aliar aos patrões para impor perdas de até 60% nos salários dos operários da construção civil.

Tensão sindical 2

Em meio a xingamentos e impropérios vários, o Sintraconst afirma que a entidade dos metalúrgicos estaria aliada ao sindicato patronal (Sindifer) para firmar acordos com as empresas que estariam prejudicando os trabalhadores da montagem industrial, que eram da base da construção civil.

O que é isso, companheiros?

E um detalhe curioso: todos esses sindicatos são ligados à CUT. Imagina se não fossem.

A Serra tem remédio

Mais um centro de distribuição de medicamentos será instalado na Serra. Em breve, uma rede de farmácias de São Paulo, com atuação em todo o país, vai anunciar em qual bairro vai montar sua estrutura.

A Serra tem remédio 2

No mês passado, a Pacheco abriu as portas de seu novo centro de distribuição no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS), em uma área de 7 mil metros quadrados.

Monoleitor

Já se tem certeza de que Bolsonaro pelo menos leu um livro: o “Aparelho Sexual e Cia.”, que ele levou para o Jornal Nacional.

Mau sinal

Os presidenciáveis esqueceram o ES.

Salada ideológica

A esquerda se uniu, isolou os grupos liberais e vai ocupar a maioria dos cargos da mesa diretora do Conselho Estadual da Juventude. A coalizão é formada por PT e PSB. Com o apoio do direitista PP.

Alô, eleitor!

Com tantos problemas pra resolver, o Brasil pode se dar ao luxo de perder tempo discutindo a preferência sexual dos outros?