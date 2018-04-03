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Desafiante

Yamaguchi vai substituir mexicano pego em doping e lutar com Golovkin

Lutador capixaba é convocado para preencher a vaga de Canelo Alvarez, que deixou o combate por cair em exame antidoping, e busca se manter invicto

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 16:17
O mexicano Canelo Alvarez sofreu um embate ao testar positivo em um exame antidoping e foi excluído da luta, marcada para o dia 5 de maio, nos Estados Unidos. Entretanto, os organizadores do combate agiram rápido e escolheram o capixaba Yamaguchi Falcão para substituir o atleta na luta contra o cazaque Gennady "Triplo G" Golovkin, válida pela categoria peso-médio.
Cazaque Gennady Golovkin encara capixaba Yamaguchi Falcão em maio Crédito: Divulgação
Treinando atualmente no estado americano da Flórida, Yamaguchi possui um cartel de 16 vitórias em 16 lutas disputadas no boxe profissional. E, na última semana, no duelo diante do colombiano Richard Gutierrez, o boxeador natural de Vitória, no Espírito Santo, mais uma vez levou a melhor ao vencer por decisão unânime dos árbitros.
Yamaguchi, de 30 anos, que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, acredita estar pronto para uma oportunidade pelo cinturão mundial por ter apresentado um avanço significativo na classe.
"Estou pronto para lutar pelo cinturão. A única coisa que preciso é de uma oportunidade. Vejo que o Golovkin está à procura de um adversário e estou pronto para ele. Vou lutar contra ele quando e onde quiser. Tenho muita experiência profissional e vou lutar a melhor luta da minha vida contra ele", disparou.

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