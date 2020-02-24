Volta de Neymar ao Barcelona passa por pedido de perdão, diz Messi

Neymar e Messi junto quando jogaram juntos no Barcelona Crédito: @neymarjr/Instagram

Neymar queria, no ano passado, sair do Paris Saint-Germain (PSG) e voltar ao Barcelona. Não conseguiu, o clube francês não permitiu. Mas o jogador não deixou de querer, muito pelo contrário. Não vê a hora. Quem assegura isso é Lionel Messi, o maior astro da história da equipe espanhola e amigo de Ney. Ele está com muita vontade de voltar, afirmou o camisa 10 em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo.

Porém, sabedor de que a torcida guarda enorme mágoa do brasileiro que deu as costas ao time azul e grená em 2017 para se tornar figura central no PSG, Messi afirma que Neymar deve desculpas. Esse seria o primeiro passo para tentar o regresso, declarou o argentino, colega de Neymar na conquista da Liga do Campeões da Europa em 2015.

Questão: teria Neymar, aos 28 anos, humildade suficiente para pedir perdão ao clube e à torcida por tê-los abandonado há três anos? Messi, que reconheceu ter ficado incomodado à época com o ato de Neymar, não duvida. Ele sempre se mostrou arrependido.

No entanto, é válido ressaltar que, nas negociações frustradas de meses atrás para deixar a França e retornar à Espanha, em nenhum momento Neymar indicou, ao menos não abertamente, que se desculparia.

Até o meio do ano, é certo que Neymar ficará no PSG, que pagou ao Barcelona por ele o maior valor despendido até hoje por um futebolista:  222 milhões (R$ 1,05 bilhão pelo câmbio atual).

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Em junho, encerrada a temporada, será preciso saber se a direção do clube terá mudado de ideia e estará aberta a negociar o craque, cujo contrato só se encerra na metade de 2022. Craque que, até agora, não cumpriu o esperado.

Os franceses tinham a esperança de que ele comandasse a equipe ao inédito título da Champions League, o principal interclubes do velho continente. Mas, tanto em 2018 como em 2019, Neymar se contundiu antes de jogos decisivos, e o PSG acabou eliminado, respectivamente por Real Madrid e Manchester United.

Neste ano, o brasileiro ainda tem chance de, caso não se machuque novamente, manter a equipe viva na Champions. Apesar de ter sido derrotada no jogo de ida por 2 a 1 pelo Borussia Dortmund, com gol de Neymar a revelação Haaland brilhou e fez dois no duelo na Alemanha, há ainda o confronto de volta das oitavas de final. Será no dia 11 de março, uma quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Se o PSG cair, o noticiário sobre o (ainda) melhor jogador brasileiro da atualidade será cada vez menos referente ao que ele faz em campo e primordialmente relacionado aos bastidores.