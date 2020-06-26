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Campeonato Carioca

Vigilância Sanitária libera Engenhão para jogos de Botafogo e Fluminense

A fiscalização no local foi realizada com urgência porque, a princípio, a Vigilância Sanitária havia adiado a visita ao estádio para sábado (27)

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 17:25
Após inspeção em caráter de urgência realizada na tarde desta sexta-feira (26) pela Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, o estádio Nilton Santos, o Engenhão, está liberado para ser utilizado nesta retomada do Campeonato Carioca.
Nenê vive grande fase pelo Fluminense nesse início de temporada
Nenê vive grande fase pelo Fluminense nesse início de temporada Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Desta forma, tano o duelo entre Botafogo e Cabofriense quanto o encontro de Fluminense e Volta Redonda estão confirmados para o local. A partida do clube alvinegro está marcada para as 11h, enquanto a dos tricolores para as 19h, ambas neste domingo (28).
A fiscalização foi realizada com urgência porque, a princípio, a Vigilância Sanitária havia adiado a visita ao estádio para sábado (27).
Porém, por conta dos prazos necessários para respostas à Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e à Globo, emissora que tem os direitos de transmissão do estadual, o Botafogo fez um pedido, e o órgão mudou o planejamento.
Dentre as causas das quatro multas recebidas pelo Botafogo, estavam a presença do túnel de desinfecção, algo que não faz parte das diretrizes alinhadas pela Prefeitura para o retorno do futebol, e falta de licença sanitária para o funcionamento do estádio.
O Fluminense, que é um dos administradores do Maracanã, prefere não utilizar o estádio por conta da proximidade com o hospital de campanha para pacientes com Covid-19 montado ao lado.

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