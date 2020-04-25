Vasco aposta em trio campeão no comando para reviver dias de glórias

Ramon Menezes foi efetivado como novo técnico do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco buscou em dias de glórias passadas a inspiração para voltar a brilhar. Em tempos de vacas magras em São Januário, a direção aposta no protagonismo de uma trinca que já acumula forte ligação com o clube.

No comando técnico, o presidente Alexandre Campello escolheu Ramon Menezes, que era auxiliar. Efetivado após a demissão de Abel Braga, o ídolo ainda começa a sua caminhada na carreira, mas já conta com a aprovação automática de grande parte da arquibancada. Multicampeão pelo clube, o ex-meia foi o escolhido para liderar a nau vascaína nessa dura travessia.

Para dar suporte ao novo treinador, Antonio Lopes foi o escolhido para assumir a coordenação técnica do futebol. Técnico mais vitorioso da história do clube, Lopes volta e tem à disposição uma bagagem com décadas de experiências dentro do Vasco.

Lopes, que dirigiu Ramon em um dos períodos mais vitoriosos do clube - fase que incluiu as conquistas da Libertadores e de dois Brasileiros -, afirmou que os vascaínos acertaram em cheio.

"O Ramon conhece muito bem o Vasco, está há um tempo no clube. Já sabe a garotada da base que pode utilizar no elenco profissional, conhece também o elenco profissional. Acho que é uma grande conquista a indicação dele para a direção do Vasco", disse Lopes.

Para completar o trio, Carlos Germano foi efetivado como preparador de goleiros da equipe principal, cargo que já havia ocupado. Goleiro durante esses anos dourados, Germano, segundo jogador que mais atuou pelo Vasco - ele disputou 632 partidas e é superado apenas por Roberto Dinamite (1110 jogos) -, destacou a reedição de uma dupla que deu muitas alegrias dentro das quatro linhas.