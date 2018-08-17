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Tite convoca Seleção Brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo

O técnico Tite anuncia hoje (17), às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para os jogos amistosos contra a Seleção dos Estados Unidos, em Nova Jersey, no dia 7 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 14:12

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 14:12

O técnico Tite anuncia hoje (17), às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para os jogos amistosos contra a Seleção dos Estados Unidos, em Nova Jersey, no dia 7 de setembro; e de El Salvador, em Washington, no dia 11.
É a primeira convocação de Tite após a Copa do Mundo da Rússia. Os dois jogos dão início ao novo ciclo de quatro anos da seleção brasileira, objetivando a Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, e a Copa do Mundo do Catar, em 2022.
A expectativa dos torcedores brasileiros é quanto os novos nomes. Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, do Flamengo; Dedé, zagueiro do Cruzeiro; Pedro, atacante do Fluminense; e Arthur, volante do Barcelona, poderão aparecer na lista. Após o anúncio, Tite dará entrevista à imprensa.

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