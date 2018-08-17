Tite convoca Seleção Brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo

O técnico Tite anuncia hoje (17), às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para os jogos amistosos contra a Seleção dos Estados Unidos, em Nova Jersey, no dia 7 de setembro; e de El Salvador, em Washington, no dia 11.

É a primeira convocação de Tite após a Copa do Mundo da Rússia. Os dois jogos dão início ao novo ciclo de quatro anos da seleção brasileira, objetivando a Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, e a Copa do Mundo do Catar, em 2022.