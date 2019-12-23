'Tenho grande chance do ouro no Japão', diz Italo Ferreira após título mundial

Eu cheguei a competir com o Gabriel na Praia da Pipa (Rio Grande do Norte), num Brasileiro amador, e enfrentei o Filipe na Bahia, onde ele ganhou e eu fiquei em segundo. Ele surfou com o chapéu na final e eu fiquei muito chateado. Ele tirou muita onda. Se eu não me engano, ele tirou duas notas nove e eu sete. Já fiz vários campeonatos com essa galera, mas o Gabriel foi muito rápido para o Circuito e eu entrei depois, acho que é meu quarto ou quinto ano. Então foram histórias diferentes.