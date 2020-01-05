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Virada do ano

Técnico do PSG alivia para Neymar: 'Férias são para se aproveitar'

Na folga de fim de ano, atacante foi ao Uruguai para a celebração de dez anos do casamento de Luis Suárez, passou o Natal com a família em São Paulo e, em seguida, viajou para o Sul da Bahia para passar o réveillon com amigos

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 14:05
Neymar, atacante do PSG, esteve no Brasil no fim do ano Crédito: Instagram/Reprodução
Thomas Tuchel, técnico do PSG, não se incomodou nem um pouco com as festas que a principal estrela do time, Neymar, curtiu durante sua folga de fim de ano. No Instagram, foi possível acompanhar os passos do brasileiro: ele foi ao Uruguai para a celebração de dez anos do casamento de Luis Suárez com Sofia Balbi, passou o Natal com a família em São Paulo e, em seguida, viajou para o Sul da Bahia para passar o réveillon com amigos, em festas, futevôlei e futebol de sabão.
Os jogadores do PSG se reapresentaram na última quinta-feira, com Neymar presente. O time enfrenta o Linas-Montlhery, time da sexta divisão, pela fase de 32 avos de final da Copa da França, neste domingo, às 16h55 (horário de Brasília). Segundo Tuchel, Neymar está em boa forma física.
"As férias são feitas para aproveitá-las. Todos os jogadores tiveram um programa de recuperação individualizado durante essas férias. Eu sei que Ney tinha um preparador físico o acompanhando pessoalmente todos os dias. Fez um trabalho individual. Voltou em bom estado, muito confiável", declarou o treinador alemão em entrevista coletiva.

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No entanto, o técnico ainda não garante a utilização do brasileiro na partida. "Se ele pode jogar? Claro que ele pode. Mas ainda não decidimos, porque vamos ter muitos jogos. Temos que pensar nisso", afirmou Tuchel.
Sobre a escalação do PSG para o jogo com o Linas-Montlhery, é certo apenas que Thiago Silva, Abdou Diallo e Kimpembe, todos zagueiros, não poderão jogar. Os outros atletas do elenco foram relacionados e poderão estar em campo.

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