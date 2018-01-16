Simone Biles revela ter sido abusada por ex-médico da seleção

Biles se junta a outras 140 mulheres, incluindo outras ginastas olímpicas como Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas, que também foram vítimas de Sanders Crédito: Reprodução | Twitter

Uma das grandes sensações da Rio 2016, com cinco medalhas olímpicas, sendo quatro de ouro, a ginasta americana Simone Biles contou ontem que foi assediada sexualmente por Larry Sanders, ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos e da Universidade de Michigan, que foi condenado em dezembro a 60 anos de prisão por possuir pornografia infantil.

Biles se junta a outras 140 mulheres, incluindo outras ginastas olímpicas como Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas, que também foram vítimas de Sanders, muitas delas enquanto ainda eram crianças.

"A maioria de vocês me conhece como uma menina animada, feliz e cheia de energia. Mas ultimamente venho me sentindo mal e quanto mais eu tento calar a voz na minha cabeça, mais alto ela grita. Não tenho mais medo de contar minha história. Eu também sou uma das muitas sobreviventes que foram abusadas sexualmente por Larry Nassa", escreveu Biles, que revelou os assédios em carta publicada em sua conta do Twitter e do Instagram.

Considerada a melhor ginasta do mundo, Biles, de apenas 20 anos, afirmou que só teve coragem de falar sobre a situação depois que suas colegas de equipe denunciaram o ex-médico da seleção. Ela ainda lamentou ter de voltar repetidamente ao local em que foi abusada para poder se preparar para a próxima Olimpíada, em 2020, em Tóquio.

A revelação veio na véspera do depoimento que as ginastas da seleção americana vão prestar para a justiça de Michigan, no processo em relação aos abusos sexuais cometidos na condição de médico da equipe nacional americana. Em novembro passado, Sanders já havia se declarado culpado de ter molestado sete garotas. Com a soma de todas as penas, é possível que ele pegue prisão perpétua.



