Seleção feminina vai representar o Estado em competição nacional

futebol de areia no Espírito Santo é referência para todo o Brasil. Craques como Mão, Buru e Bruno Xavier foram formados nas praias do Estado e ganharam o mundo, tanto em títulos individuais quanto com a seleção brasileira. Agora, porém, é a vez das meninas capixabas botarem o pé na areia para se consolidarem como uma potência no beach soccer feminino. no Espírito Santo é referência para todo o Brasil. Craques como Mão, Buru eforam formados nas praias do Estado e ganharam o mundo, tanto em títulos individuais quanto com a seleção brasileira. Agora, porém, é a vez das meninas capixabas botarem o pé na areia para se consolidarem como uma potência no beach soccer feminino.

Seleção Feminina vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino de Seleções, no Rio de Janeiro Crédito: Daniel Pasti

Na quinta-feira (22) tem início a principal competição da modalidade no país. O Campeonato Brasileiro Feminino de Seleções, no Rio de Janeiro, reunirá equipes formadas pelas melhores jogadoras de beach soccer de cada estado. E o Espírito Santo estará bem representado.

Noele Bastos acumula passagens pelo beach soccer italiano, onde atuou por quatro anos pelo Terracina, uma das equipes com mais títulos do campeonato local. Além disso, Noele foi vice-campeã da Taça Rio de Beach Soccer em Julho deste ano, atuando pelo Boavista. A atleta valorizou o beach soccer do estado e destacou a qualidade das jogadoras capixabas. Para ela, pelo alto índice técnico do estado, a seleção chegará ao Rio de Janeiro com grande respeito. O nível das atletas convocadas para a seleção, de fato, é alto. Uma das lideranças técnicas da equipe, a fixaacumula passagens pelo beach soccer italiano, onde atuou por quatro anos pelo Terracina, uma das equipes com mais títulos do campeonato local. Além disso, Noele foi vice-campeã da Taça Rio de Beach Soccer em Julho deste ano, atuando pelo Boavista. A atleta valorizou o beach soccer do estado e destacou a qualidade das jogadoras capixabas. Para ela, pelo alto índice técnico do estado, a seleção chegará ao Rio de Janeiro com grande respeito.

Não tenho dúvida que as maiores referências estão aqui. Pelo nosso time ser muito qualificado, existe um respeito muito grande por nós e uma responsabilidade maior. Todo mundo que ganhar do Espírito Santos. Várias jogadoras aqui tem experiência internacional e nacional, então nossa seleção é muito bem vista pelas adversárias Noele Bastos

Outra atleta com experiência nacional e internacional é Bárbara Colodetti. Ela sagrou-se vice campeã italiana pelo Terracina neste mês e já atuou até no Fut 7, tendo sido campeã da Copa América da modalidade pelo Brasil em cima da Argentina em abril deste ano. Bárbara valorizou o beach soccer feminino capixaba e afirmou que a seleção poderá enfrentar as adversárias dos outros estados de igual para igual.

“É um orgulho defender o nosso estado. Nós, que temos oportunidade de atuar fora, sempre queremos poder jogar no nosso estado e ver as coisas acontecendo aqui. Acho que o Espírito Santo é uma potência no beach soccer mundial, tanto no masculino quanto no feminino. Podemos bater de frente com qualquer seleção do Brasil. Queremos montar um grupo forte e conseguir brigar pelo título”, afirmou a fixa.

Barbara Colodetti é uma das principais jogadoras da Seleção Feminina do Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti

Outro fator que conta muito em um time de sucesso é o entrosamento. E isso, as meninas têm de sobre. A goleira Lele Lopes contou que atua com algumas das convocadas desde os 10 anos de idade, o que faz o jogo entre elas fluir mais facilmente. “Temos um entrosamento muito legal por nos conhecermos bem. Tenho um jogo bom com os pés, então eu sempre tento participar bastante do jogo, ajudando a equipe também a criar jogadas. Por esse entrosamento, nosso time tem dado muito certo”.

Lele contou ainda valorizou o processo de tornar o futebol feminino uma referência, assim como já é o masculino, para o Espírito Santo. A goleira acredita que é um orgulho poder fazer parte desse processo de crescimento da modalidade tanto no estado quanto no país. “O beach soccer capixaba é uma potência, fora do estado todos falam do nosso futebol. É um orgulho pra nós implantar o futebol feminino como uma referência, assim como é o masculino. Espero que a gente consiga fazer nosso melhor no Rio”, finalizou a camisa 1.