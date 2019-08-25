Seleção capixaba fica em terceiro na Copa Feminina de Futebol de Areia

seleção do Espírito Santo foi derrotada por 3 a 2 pela seleção do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (25), e perdeu o título da 1ª Copa Feminina de Seleções Estaduais de Beach Soccer, nas areias da Praia de Copacabana, na capital carioca. foi derrotada por 3 a 2 pela seleção do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (25), e perdeu o título da 1ª Copa Feminina de Seleções Estaduais de Beach Soccer, nas areias da Praia de Copacabana, na capital carioca.

Espírito Santo fica em terceiro na Copa de Seleções Crédito: Foto: NB Photopress/Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB)

A competição contava com quatro seleções e foi disputada no formato de pontos corridos. As atletas do Espírito Santo tinham que vencer o último jogo para ficar com a taça. Com a derrota, a seleção capixaba ficou em terceiro lugar na competição.

O torneio considerado o principal da modalidade no país reuniu equipes formadas pelas melhores jogadoras de beach soccer de quatro Estados, além de capixabas e cariocas o torneio contou com seleções do Amazonas e Distrito Federal.

O JOGO

O Rio de Janeiro começou melhor e abriu o marcador após desatenção da equipe capixaba. Silvana Souza colocou as capixabas de volta na disputa ao empatar o placar. Dani, da seleção carioca, não deu tempo para as adversárias comemorarem e, logo na saída de bola, colocou as donas da casa mais uma vez na em vantagem.

Durante o segundo tempo, Dani marcou de novo e deixou o jogo com o placar de 3 a 1. Já na terceira etapa, precisando marcar mais duas vezes para ter chances de conquistar o título, a equipe capixaba só conseguiu marcar no final do jogo, com Thais Cruz.

CAMPANHA