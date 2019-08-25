Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Seleção capixaba fica em terceiro na Copa Feminina de Futebol de Areia
Futebol de Areia

Seleção capixaba fica em terceiro na Copa Feminina de Futebol de Areia

O torneio, considerado o principal da modalidade no país, reuniu equipes formadas pelas melhores jogadoras de beach soccer de quatro estados

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 17:09
A seleção do Espírito Santo foi derrotada por 3 a 2 pela seleção do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (25), e perdeu o título da 1ª Copa Feminina de Seleções Estaduais de Beach Soccer, nas areias da Praia de Copacabana, na capital carioca.  
Espírito Santo fica em terceiro na Copa de Seleções Crédito: Foto: NB Photopress/Confederação de Beach Soccer do Brasil (CBSB)
A competição contava com quatro seleções e foi disputada no formato de pontos corridos. As atletas do Espírito Santo tinham que vencer o último jogo para ficar com a taça. Com a derrota, a seleção capixaba ficou em terceiro lugar na competição.
O torneio considerado o principal da modalidade no país reuniu equipes formadas pelas melhores jogadoras de beach soccer de quatro Estados, além de capixabas e cariocas o torneio contou com seleções do Amazonas e Distrito Federal.
O JOGO
O Rio de Janeiro começou melhor e abriu o marcador após desatenção da equipe capixaba. Silvana Souza colocou as capixabas de volta na disputa ao empatar o placar. Dani, da seleção carioca, não deu tempo para as adversárias comemorarem e, logo na saída de bola, colocou as donas da casa mais uma vez na em vantagem.
Durante o segundo tempo, Dani marcou de novo e deixou o jogo com o placar de 3 a 1. Já na terceira etapa, precisando marcar mais duas vezes para ter chances de conquistar o título, a equipe capixaba só conseguiu marcar no final do jogo, com Thais Cruz.
CAMPANHA
O primeiro jogo da seleção do Espírito Santo foi contra o Distrito Federal, no qual a seleção capixaba saiu com uma vitória tranquila por 6 a 4. A segunda partida foi contra a seleção de Amazonas, em um jogo disputado até o final, as capixabas saíram com a derrota pelo placar de 5 a 4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados