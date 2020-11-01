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Fora de casa

São Paulo goleia Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro

Foi uma partida em que os visitantes foram mortais no ataque quando tiveram chances, vencendo por 4x1, e contaram com grande atuação de Tiago Volpi, que defendeu dois pênaltis

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:09
João Gomes, jogador do Flamengo, disputa lance com Luciano, jogador do São Paulo, na partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020, no Maracanã, neste domingo (1º)
João Gomes, jogador do Flamengo, disputa lance com Luciano, jogador do São Paulo, na partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020, no Maracanã, neste domingo (1º) Crédito: Jorge Rodrigues/Agif/Folhapress
Em outubro do ano passado, Fernando Diniz fez seu primeiro jogo como técnico do São Paulo. Foi no Maracanã, contra o Flamengo em um empate em 0 a 0. Em 13 meses, o treinador balançou algumas vezes no cargo, ouviu reclamações e teve a demissão pedida por torcidas organizadas. Neste domingo (1º), ele calou os críticos.
Contra o mesmo adversário e no mesmo estádio, o São Paulo goleou por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma partida em que os visitantes foram mortais no ataque quando tiveram chances, se aplicaram muito na marcação e contaram com grande atuação de Tiago Volpi, que defendeu dois pênaltis.
Com o resultado, o time paulista chegou aos 30 pontos, cinco a menos que os líderes Internacional e Flamengo. Mas esses dois clubes já atuaram 19 vezes. O São Paulo, 16.
Com 17 jogos, o Atlético-MG (32 pontos) enfrenta o Palmeiras nesta segunda (2).
O Flamengo não perdia em casa desde a primeira rodada do Brasileiro, contra o Atlético-MG.
No intervalo, o São Paulo já vencia por 2 a 1 por saber aproveitar as falhas do adversário. Não parecia que seria assim.

FLAMENGO ABRIU O PLACAR

Aos 5, o Flamengo abriu o placar em lance de ligação direta, sem passar pelo meio-campo. Em uma bola do campo de defesa, Bruno Henrique desviou de cabeça. Pedro dominou, se livrou da marcação e chutou colocado, com a confiança de quem vive boa fase. Foi o 10º gol dele no Brasileiro e parecia o sinal de que os donos da casa poderiam aplicar uma goleada. Foi ao contrário.
O São Paulo soube esperar o seu momento e teve destaques individuais, além de Volpi pegar pênalti cobrado por Bruno Henrique antes do intervalo. Tchê Tchê teve frieza para acertar chute colocado no ângulo esquerdo para igualar o placar. E havia também a estrela de Brenner.
O atacante de 20 anos ficou com a bola na falha de Gustavo Henrique e bateu cruzado para virar. Foi seu 10º gol nos últimos oito jogos. Com 14, é o artilheiro do São Paulo na temporada.

SEGUNDO TEMPO DO SÃO PAULO

Com trocas de passes curtas e muito empenho na marcação, o São Paulo começou o segundo tempo muito melhor que o rival e chegou duas vezes com perigo antes dos 10 minutos.
Aos 11, Gustavo Henrique continuou seu jogo ruim ao cometer pênalti sobre Brenner. Reinaldo converteu. Era uma tarde tão inspirada que o Flamengo teve uma chance de ouro para diminuir cinco minutos mais tarde, ao Gerson ser derrubado na área. Tiago Volpi defendeu de novo, desta vez na finalização de Pedro.
O Flamengo partiu para o ataque e começou a criar oportunidades para diminuir, mas sem aproveitá-las. Falhava no último passe ou no arremate. Às vezes, faltou sorte também, como quando Pedro acertou o travessão com Volpi já batido.

COMPARAÇÃO CO  JORGE JESUS

Foi um dos jogos em que a mudança de estilo trazida por Domènec Torrent, de atuar com maior cadência, tornou inevitável a comparação com o do português Jorge Jesus, que priorizava a velocidade e a intensidade.
Com uma capacidade de explorar os espaços e o nervosismo do rival que teria evitado sua eliminação na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo ainda fez o quarto gol com Luciano, com lançamento de Tiago Volpi. Só não anotou o quinto com Vitor Bueno porque Hugo fez boa defesa.
Mas o time já havia feito o bastante para que Fernando Diniz vibrasse muito no banco de reservas, abraçado com outros integrantes da comissão técnica.

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan (Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes, Gerson e Everton Ribeiro (Lincoln); Vitinho (Michael), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo (Léo); Luan, Daniel Alves, Igor Gomes (Vitor Bueno) e Gabriel Sara; Luciano e Brenner (Pablo). Técnico: Fernando Diniz
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 
  • Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN) 
  • Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN) 
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) 
  • Gols: Pedro, aos 5 minutos do primeiro tempo; Tchê Tchê, aos 16 minutos do primeiro tempo; Brenner, aos 45 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, aos 13 do segundo tempo. Luciano, aos 36 minutos do segundo tempo 
  • Cartões amarelos: Isla, João Gomes, Gerson, Gustavo Henrique (FLA); Diego Costa, Volpi, Daniel Alves (SAO)

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