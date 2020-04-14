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Com festa cancelada

Santos recebe mensagens de Pelé e Neymar ao completar 108 anos

A data foi celebrada por santistas ilustres nas redes sociais, entre eles Pelé, que não poupou elogios ao falar da equipe pela qual ficou eternizado com a camisa 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 19:59

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 19:59

Santos completa 108 anos de existência nesta terça (14)
Santos completa 108 anos de existência nesta terça (14) Crédito: Reprodução Twitter
Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos completou 108 anos nesta terça-feira (14). A data foi celebrada por santistas ilustres nas redes sociais, entre eles Pelé, que não poupou elogios ao falar da equipe pela qual ficou eternizado com a camisa 10.
"Meus queridos amigos de todo mundo, digo de todo mundo porque quero que todos os esportistas do mundo saibam que o Santos está fazendo 108 aniversários. E eu faço parte disso, de mais da metade. Muito me honra ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube. O Santos foi o time que mais promoveu o nosso país, que mais promoveu o Brasil em todo o mundo", disse em vídeo publicado no Twitter.
"Hoje eu agradeço a Deus por estar aqui para agradecer a todos aqueles que nos apoiaram dentro de campo e todos aqueles que até hoje amam o Santos. O Santos Futebol Clube é o maior promotor do nosso país, do Brasil. Viva o Santos Futebol Clube", completou.
O perfil oficial da equipe alvinegra na rede social agradeceu a postagem do maior jogador de futebol de todos os tempos. "O aniversário não poderia começar sem você. Muito obrigado, Rei Pelé! Por tudo e pra sempre", postou o perfil santista.
Outros ídolos da equipe da Vila Belmiro também parabenizaram a instituição, como Renato, Robinho e Neymar. "Parabéns, Santos. É um orgulho que nem todos podem ter", escreveu o atacante hoje no Paris Saint-Germain na legenda de uma foto de si mesmo em que veste a camisa santista.
O perfil do Santos nas redes sociais retribuiu a mensagem de Neymar e postou: "Meu Menino da Vila! Muito obrigado".
A direção santista preparava uma grande festa para celebrar a data, no entanto, a comemoração precisou ser cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, que causou a interrupção das atividades ligadas ao futebol, entre outras coisas.

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