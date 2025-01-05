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Jogador do Corinthians

Rodrigo Garro poderá deixar a Argentina em breve, afirma procurador

O nível de álcool detectado no corpo de Garro logo após o acidente, de 0,54 g/l, está abaixo do limite considerado como agravante na lei argentina, de 1 g/l. Por isso, o jogador foi liberado pela polícia poucas horas após o ocorrido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2025 às 12:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 12:48

Rodrigo Garro, 27, meio-campista argentino que joga no Corinthians, poderá voltar ao Brasil em breve, afirmou o procurador-geral da província de La Pampa, Armando Agüero, ao portal En Boca de Todos HD. Na madrugada de sábado (4), o jogador esteve envolvido em um acidente de trânsito que deixou um morto, em General Pico, sua cidade natal.
Futebol
Carro dirigido por Rodrigo Garro, envolvido em acidente fatal na Argentina Crédito: Reprodução
De acordo com Agüero, o nível de álcool detectado no corpo de Garro logo após o acidente, de 0,54 g/l, está abaixo do limite considerado como agravante na lei argentina, de 1 g/l. Por isso, o jogador foi liberado pela polícia poucas horas após o ocorrido.
Nos próximos dias, Garro deverá prestar novo depoimento e ser indiciado por homicídio culposo.
Para sair do país, o jogador terá que indicar um endereço fixo e apresentar-se periodicamente à Justiça argentina para a continuidade do processo. "O rapaz se submeteu ao teste de alcoolemia e colaborou com a polícia em todos os momentos, por isso a detenção não era necessária. Não obstante, seguiremos com o processo de forma rigorosa", afirmou Agüero ao En Boca de Todos HD.
O procurador também afirmou ao portal que foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína com o motociclista Nicolás Chiaraviglio, 30, mas que exames ainda serão realizados para determinar se ele havia consumido drogas.
A polícia agora estuda imagens de câmeras de segurança para entender se houve negligência por parte dos motoristas e quais eram as condições de visibilidade no momento do acidente.
O Corinthians afirmou, por meio de nota, que se solidariza com a vítima e seus familiares e que está em contato com Garro e seus advogados.

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