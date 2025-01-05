Rodrigo Garro poderá deixar a Argentina em breve, afirma procurador

Rodrigo Garro, 27, meio-campista argentino que joga no Corinthians, poderá voltar ao Brasil em breve, afirmou o procurador-geral da província de La Pampa, Armando Agüero, ao portal En Boca de Todos HD. Na madrugada de sábado (4), o jogador esteve envolvido em um acidente de trânsito que deixou um morto, em General Pico, sua cidade natal.

Carro dirigido por Rodrigo Garro, envolvido em acidente fatal na Argentina Crédito: Reprodução

De acordo com Agüero, o nível de álcool detectado no corpo de Garro logo após o acidente, de 0,54 g/l, está abaixo do limite considerado como agravante na lei argentina, de 1 g/l. Por isso, o jogador foi liberado pela polícia poucas horas após o ocorrido.

Nos próximos dias, Garro deverá prestar novo depoimento e ser indiciado por homicídio culposo.

Para sair do país, o jogador terá que indicar um endereço fixo e apresentar-se periodicamente à Justiça argentina para a continuidade do processo. "O rapaz se submeteu ao teste de alcoolemia e colaborou com a polícia em todos os momentos, por isso a detenção não era necessária. Não obstante, seguiremos com o processo de forma rigorosa", afirmou Agüero ao En Boca de Todos HD.

O procurador também afirmou ao portal que foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína com o motociclista Nicolás Chiaraviglio, 30, mas que exames ainda serão realizados para determinar se ele havia consumido drogas.

A polícia agora estuda imagens de câmeras de segurança para entender se houve negligência por parte dos motoristas e quais eram as condições de visibilidade no momento do acidente.