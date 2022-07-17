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Vitória

Rayssa Leal vence etapa da Liga Mundial de Skate com virada na última manobra

Além de Raíssa, a primeira etapa do torneio teve outra brasileira com medalha. Pamela Rosa ficou em terceiro lugar, atrás de Yumeka Oda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2022 às 15:15

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 15:15

Com uma vitória conquistada na última manobra, Rayssa Leal ficou no lugar mais alto do pódio na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), realizada em Jacksonville, nos Estados Unidos. O torneio teve ainda mais uma brasileira com medalha. Pamela Rosa terminou em terceiro, enquanto Yumeka Oda acabou em segundo.
Na disputa, Rayssa obteve a primeira colocação ao faturar 23,2 pontos contra 23 da skatista japonesa. Já Pamela fechou a sua participação com 17.5. A lista das oito finalistas contou ainda com mais uma brasileira. Gabriela Mazetto foi a sétima colocada com a pontuação de 12,5.
Rayssa Leal
Rayssa Leal vibra com a conquista do título  Jacksonville, nos Estados Unidos Crédito: Rayssa Leal / Twitter / Reprodução
Concentração e irreverência marcaram o ato da Fadinha em sua última manobra. Ela precisava de uma nota 7,5 para desbancar Yumeka Oda do primeiro posto. Antes de entrar em ação, ela fez uma pequena prece, foi para a pista, e depois festejou com a torcida fazendo reverências ao público.
"Quero dedicar essa vitória para meus pais, meus irmãos e minha família. Estou com muitas saudades deles", disse a brasileira ainda com o skate na pista, logo após a vitória.
As finalistas que se credenciaram para a decisão foram, além das três que subiram ao pódio, a brasileira Gabriela Mazetto, as japonesas Momiji Nishiya, Aori Nishimura, a americana Poe Pinson e a holandesa Roos Zwetsloot.
As quatro melhores foram para brigar pelo título, e o que se viu foi uma disputa entre Brasil e Japão. Com skate de alto nível, a briga ficou acirrada. Yumeka Oda cravou um 9,4 (maior nota da história do feminino) com um Flip feeble e arrebatou o primeiro lugar momentaneamente.
Na última manobra, porém, precisando de um 7,5 para ganhar a etapa, Rayssa tirou a pressão dos ombros e superou a rival japonesa com um 7,6. A próxima etapa da SLS acontecem nos dias 13 e 14 de agosto em Seattle, nos Estados Unidos.

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