Raia brasileira tem novas atrações no Pan-Pacífico de Tóquio

Pedro Spajari, de 21 anos Crédito: Divulgação CBDA

Provavelmente são poucas as pessoas que saberiam dizer de pronto quem são Pedro Spajari (o rapaz da foto acima) e Gabriel Santos. Donos da terceira e quarta melhores marcas dos 100m livre na temporada, respectivamente, os dois fazem parte da renovada equipe brasileira que, a partir de hoje, disputa o torneio Pan-Pacífico, competição mais importante da natação na temporada.

Aos 21 anos, Spajari tem 47s95 nos 100m, atrás do russo VladimirMorozov (47s75) e do japonês Katsumi Nakamura (47s87)  o melhor tempo de Gabriel, de 22 anos, na prova é 47s98. Na competição, os dois vão nadar também o revezamento 4 x 100m livre. Spajari ainda disputará os 50m livre.

 Acho que a natação brasileira está ganhando uma nova cara. Mas é preciso continuar focado, porque faltam dois anos para Olimpíada e precisamos baixar esses tempos  disse Spajari ao Globoesporte.com.

Com média de idade de 22,7 anos  mais baixa do que na Olimpíada do Rio (25,6 ), o time brasileiro, com 16 atletas, não terá caras conhecidas como o campeão olímpico Cesar Cielo (que resolveu priorizar o Mundial de piscina curta), Bruno Fratus (com lesão no ombro esquerdo), Etiene Medeiros (que se recupera de cirurgia no ombro direito) e Joanna Maranhão, recém-aposentada.

Responsável pela equipe masculina, o treinador Alberto Pinto da Silva comemora essa renovação.

 O principal no Pan-Pacífico é o amadurecimento das novas promessas. O fato de elas participarem de um evento desse porte, e com adversários tão fortes, é importante. E conseguimos ampliar o nosso leque de opções. Hoje, o Brasil não fica concentrado em uma, duas ou três provas  afirma o técnico.  Se isso vai gerar medalhas, é outra coisa. Mas a ideia é tornar esse grupo ainda mais maduro.

Enquanto a equipe masculina se reinventa, a feminina ainda pena para se desenvolver, e apenas Lorrane Ferreira e Larissa Oliveira conseguiram se classificar para o torneio, nos 50m livre. As duas, no entanto, não estão nem entre as 25 melhores da temporada na distância.

A competição, na sede da próxima edição dos Jogos Olímpicos, em 2020, terá atletas de 19 países. Entre os destaques está o japonês Kosuke Hagino, dono de cinco medalhas na Rio-2016, e uma das estrelas da natação do país.

 Certamente esta será a melhor oportunidade para todos nós competirmos juntos antes da Olimpíada de 2020  disse Hagino, de 23 anos.  Espero uma competição de alto nível.

Para a americana Katie Ledecky (dona de quatro ouros e uma prata na Rio-2016 e um ouro em Londres-2012), é diferente competir na sede dos Jogos de 2020.

 Vai ser importante para entendermos como competir no Japão, como é nadar diante da torcida daqui. Será uma grande experiência  aposta a campeã mundial dos 400m, 800m e 1.500 m livre, de 21 anos.

O Pan-Pacífico vai ser disputado na piscina onde será o polo aquático na Olimpíada de Tóquio. O Centro aquático, que receberá a natação, ainda está sendo construído.

As eliminatórias começam às 22h (de Brasília), e as finais, às 5h30. O Sportv transmite.