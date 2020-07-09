Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • 'Quando não há argumentos, usam poder e força', diz Autuori sobre Ferj
Técnico do Botafogo

'Quando não há argumentos, usam poder e força', diz Autuori sobre Ferj

'Creio que o Brasil não tem a cultura de posicionamento, de reivindicação, que privilegiem o coletivo e independem das classes profissionais envolvidas', afirmou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 19:07

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:07

Paulo Autuori retorna ao Botafogo, onde foi campeão brasileiro em 1995
Paulo Autuori foi punido por críticas à federação Crédito: Agência Estado
O técnico do Botafogo, Paulo Autuori, sempre se colocou contra a volta do futebol no Rio de Janeiro em meio à pandemia do novo coronavírus. As duras críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) lhe renderam punição, que ainda não foi bem digerida pelo profissional.
Em entrevista ao podcast 'Jogo Duro', Autuori voltou a comentar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ) em suspendê-lo por 15 dias. Segundo ele, isso só ocorreu porque fugiram do debate e decidiram por 'calar sua boca'.
"Quando não há argumentos, as pessoas usam o poder e a força e punem aqueles que se expressam de alguma maneira", disse Paulo Autuori. "Não creio que a punição que eu tomei tenha a ver apenas com futebol", completou o treinador do Botafogo.
Para Autuori, o país não está pronto para ser debatido abertamente e ele justifica a isso sua punição. "Creio que o Brasil não tem a cultura de posicionamento, de reivindicação, que privilegiem o coletivo e independem das classes profissionais envolvidas", afirmou.
Por fim, o treinador se manteve contra a volta do futebol e explicou. A pandemia ainda está com força relevante, causando a morte de milhares de pessoas por dia no Brasil. "O futebol não está em uma redoma e, portanto, alheio a todos os problemas que atingem nossa sociedade. Sejam eles quais forem", concluiu.
Após ficar de fora da volta do Carioca, contra a Cabofriense, Paulo Autuori esteve nos dois últimos jogos do Botafogo contra Portuguesa e Fluminense, pela semifinal da Taça Rio. O Alvinegro volta a campo no Brasileiro, que retorna no dia 9 de agosto.

Veja Também

Técnico do time feminino do Santos vence luta contra o câncer

Diego Tardelli se diz incomodado em atuar como centroavante

Narrador da FluTV comenta 'cornetadas' durante transmissão: 'A ideia era agradar o torcedor tricolor'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados