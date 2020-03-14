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Coronavírus

Primeiro-ministro afirma que Japão sediará Olimpíada sem problemas

A Olimpíada está marcada para acontecer no final de julho de 2020. O Japão é um dos países que registraram menor avanço da pandemia

Publicado em 14 de Março de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 15:49
Coronavírus Crédito: Agência Brasil
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse neste sábado (14) que apesar do crescente temor de que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 sejam de alguma forma afetados pela pandemia de coronavírus, eles estão mantidos conforme o planejamento original.
"Vamos superar a propagação da infecção e sediar a Olimpíada sem problemas, conforme planejado", afirmou Abe. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 24 de julho.
Na última quinta-feira (12), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sugerido o adiamento da Olimpíada por um ano, o primeiro-ministro falou com ele por telefone. De acordo com Abe, a proposta do americano não foi discutida na ligação.
Depois da conversa, Trump escreveu em seu Twitter: "Eu disse a ele [Abe] que a arena olímpica recém-concluída é magnífica. Ele fez um trabalho incrível que o deixará muito orgulhoso. Boas coisas acontecerão para o Japão e seu grande primeiro-ministro. Muitas opções!".
O temor de uma mudança na data dos Jogos cresceu após as maiores competições esportivas do mundo cancelarem uma série de eventos nesta semana.

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Na quinta, pela primeira vez o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, deixou de rechaçar completamente a possibilidade de adiamento dos Jogos.
"Seguiremos as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Temos que reagir de uma forma muito flexível", disse em entrevista à emissora de televisão alemã ARD. Abe também afirmou que acompanha as orientações da OMS.
Até o momento, entre os países onde o coronavírus já chegou, o Japão é um dos que registraram avanço mais lento da pandemia.
Por outro lado, a impossibilidade de realizar várias competições classificatórias para os Jogos nos próximos meses e a mudança do epicentro da doença para a Europa continuam como fatores de risco para a realização do evento.

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