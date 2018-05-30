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Rio de Janeiro

Polícia estoura fábrica de camisas falsificadas da seleção brasileira

As camisas e os equipamentos apreendidos estão avaliadas em R$ 3 milhões

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 18:51
Polícia estoura fábrica clandestina de camisas falsificadas da seleção brasileira Crédito: Divulgação
A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) desmantelou, nesta quarta-feira (30), uma fábrica de camisas piratas da seleção brasileira, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Oito pessoas foram conduzidas para a Cidade da Polícia para serem ouvidas. Na ação, os agentes apreenderam cerca de 10 mil camisas prontas, bem como o maquinário importado utilizado na confecção das peças e centenas de etiquetas falsas da fornecedora oficial de material esportivo para a seleção. De acordo com o delegado Maurício Demétrio, titular da DRCPIM, cada camisa era vendida a cerca de R$ 65.
"O maquinário tinha capacidade para fazer até 400 peças por dia. As nossas suspeitas é que dali partiam camisas para abastecer pontos de venda clandestina no Rio e na Baixada Fluminense", pontuou o delegado.
A investigação estava sendo conduzida há 25 dias. Ainda segundo Demétrio, os agentes trocaram tiro durante cerca de 40 minutos com criminosos da comunidade. Foi necessário o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e também uso do carro blindado. Há a suspeita de que a fábrica de camisas contava com a cobertura do tráfico. O proprietário será identificado pela polícia. Ele irá responder por violação de propriedade material e formação de quadrilha. As apreensões estão avaliadas em R$ 3 milhões.
Um caminhão foi disponibilizado para buscar os materiais e equipamentos, que também serão levados até a Cidade da Polícia. A fábrica funcionava na região conhecida como Abóbora, dominada pelo tráfico.
No último dia 14, a DRCPIM estourou outra fábrica de camisas piratas da seleção, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ação, os agentes apreenderam cinco toneladas de material, bem como o maquinário. O local tinha capacidade de produzir até mil camisas por dia, vendidas no atacado (em grandes quantidades) a R$ 50, cada. Foram apreendidos ainda rolos de linha e artes com o escudo da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF).

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