Polícia estoura fábrica de camisas falsificadas da seleção brasileira

Polícia estoura fábrica clandestina de camisas falsificadas da seleção brasileira Crédito: Divulgação

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) desmantelou, nesta quarta-feira (30), uma fábrica de camisas piratas da seleção brasileira, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Oito pessoas foram conduzidas para a Cidade da Polícia para serem ouvidas. Na ação, os agentes apreenderam cerca de 10 mil camisas prontas, bem como o maquinário importado utilizado na confecção das peças e centenas de etiquetas falsas da fornecedora oficial de material esportivo para a seleção. De acordo com o delegado Maurício Demétrio, titular da DRCPIM, cada camisa era vendida a cerca de R$ 65.

"O maquinário tinha capacidade para fazer até 400 peças por dia. As nossas suspeitas é que dali partiam camisas para abastecer pontos de venda clandestina no Rio e na Baixada Fluminense", pontuou o delegado.

A investigação estava sendo conduzida há 25 dias. Ainda segundo Demétrio, os agentes trocaram tiro durante cerca de 40 minutos com criminosos da comunidade. Foi necessário o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e também uso do carro blindado. Há a suspeita de que a fábrica de camisas contava com a cobertura do tráfico. O proprietário será identificado pela polícia. Ele irá responder por violação de propriedade material e formação de quadrilha. As apreensões estão avaliadas em R$ 3 milhões.

Um caminhão foi disponibilizado para buscar os materiais e equipamentos, que também serão levados até a Cidade da Polícia. A fábrica funcionava na região conhecida como Abóbora, dominada pelo tráfico.