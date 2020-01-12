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Tragédia

Piloto português morre durante etapa do Rally Dakar

Paulo Gonçalves, de 40 anos, sofreu uma queda de moto durante a 7ª etapa da competição, que acontece na Arábia Saudita

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 12:07
Piloto de moto Paulo Gonçalves morreu durante o Rally Dakar Crédito: dakarrally/Instagram
O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu durante a 7ª etapa do Rally Dakar 2020, que acontece na Arábia Saudita, na madrugada deste domingo. A informação foi confirmada pela organização do evento.
Gonçalves, que pilotava a moto de número 8, sofreu uma queda por volta do km 276 da prova e foi atendido já inconsciente, com uma parada cardíaca.
Ele chegou a ser levado de helicóptero para o Hospital Layla, onde foi constatado o óbito.
O português participava do evento pela 13ª vez. Ele estreou em 2006 e terminou quatro vezes no top 10, incluindo uma performance como vice-campeão de Marc Coma, em 2015.
"Toda a caravana do Dakar gostaria de estender suas sinceras condolências a seus amigos e familiares", diz o comunicado da organização.

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