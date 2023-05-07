Pedro sofre lesão no tornozelo e desfalca o Flamengo contra o Athletico

Com uma lesão no tornozelo esquerdo, Pedro não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR neste domingo (7), pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo emitiu o comunicado na tarde deste sábado (6).

Cotado para ser titular da equipe, o atacante ficará de fora da viagem para Curitiba e não vai encarar o Athletico, pela quarta rodada do Brasileirão. O Flamengo não informou qual será o prazo de recuperação do jogador.

Sem Pedro, Everton Cebolinha aparece como um dos principais candidatos a ser titular na Arena da Baixada.

Pedro sofreu lesão no tornozelo Crédito: Conmebol/Divulgação

Pedro foi titular em todos os cinco jogos do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli. O atacante já marcou seis gols sendo treinado pelo argentino, sendo quatro deles contra o Maringá e dois contra o Ñublense.