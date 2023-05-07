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Brasileirão

Pedro sofre lesão no tornozelo e desfalca o Flamengo contra o Athletico

Sem Pedro, Everton Cebolinha aparece como um dos principais candidatos a ser titular na Arena da Baixada.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2023 às 07:50

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 07:50

Com uma lesão no tornozelo esquerdo, Pedro não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR neste domingo (7), pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo emitiu o comunicado na tarde deste sábado (6).
Cotado para ser titular da equipe, o atacante ficará de fora da viagem para Curitiba e não vai encarar o Athletico, pela quarta rodada do Brasileirão. O Flamengo não informou qual será o prazo de recuperação do jogador.
Sem Pedro, Everton Cebolinha aparece como um dos principais candidatos a ser titular na Arena da Baixada.
Pedro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Ñublense
Pedro sofreu lesão no tornozelo Crédito: Conmebol/Divulgação
Pedro foi titular em todos os cinco jogos do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli. O atacante já marcou seis gols sendo treinado pelo argentino, sendo quatro deles contra o Maringá e dois contra o Ñublense.
Na temporada, o centroavante marcou 21 gols em 22 jogos disputados até aqui.

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