  Paulo André corre 100m em menos de 10 segundos, mas marca não será validada
Quase histórico

Paulo André corre 100m em menos de 10 segundos, mas marca não será validada

O velocista capixaba contou com um vento a favor de 3.2m/s, acima do limite de 2/m/s, o que faz com que a marca não possa ser homologada

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 16:53

Redação de A Gazeta

O capixaba Paulo André Camilo quase bateu um recorde histórico no atletismo brasileiro. O velocista conseguiu correr os 100m rasos em 9s90 e faturou a medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo, que acontece em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Nunca antes na história um brasileiro percorreu a marca em menos de 10 segundos. Quem chegou mais perto foi Robson Caetano, que  cravou o percurso em exatos 10 segundos no Ibero-Americano de 1988.    
Paulo André Camilo comemorou o feito no Troféu Brasil Crédito: Ricardo Bufolin/Panamerica Press/ECP
Entretanto, o excepcional resultado não poderá ser homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo porque Paulo André Camilo contou com o empurrãozinho de um vento a favor de 3.2 m/s, acima do limite de 2 m/s, o que impossibilita a validação do feito.  
"Estou muito feliz, o atleta sempre quer a melhor condição, mas nada é por acaso. É a primeira vez que alguém corre abaixo dos 10s no Brasil, mas isso é só o começo. É claro que estou desapontado pela marca não ter sido validada. Vou correr mais vezes abaixo de 10s e vou continuar trabalhando para que esse feito aconteça novamente no Mundial de Doha", disse Paulo André ao Globoesporte.com.
 

