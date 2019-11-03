Palmeiras vence, pressiona Fla e vai torcer pelo Corinthians

Zé Rafael comemora o gol da vitória palmeirense Crédito: Instagram SE Palmeiras

Neste sábado (2), a torcida do Palmeiras deixou o estádio do Allianz Parque com esperança renovada. A equipe alviverde venceu o Ceará por 1 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo meia Zé Rafael.

Destaque também para o goleiro Wewerton, que defendeu um pênalti e fez mais três grandes defesas.

Aos 41 minutos da etapa final, o Ceará chegou a balançar as redes com Felipe Baxola, mas o juiz anulou o gol por ver impedimento de Bergson, no início do lance.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 63 pontos e viu a distância até o líder Flamengo diminuir, pelo menos por enquanto, para cinco.

Agora, os palmeirenses terão que torcer pelo seu maior rival, o Corinthians, que enfrenta o Fla no Maracanã neste domingo (3), às 16h (horário de Brasília).

Uma derrota carioca faz a diferença permanecer em cinco pontos. Um empate deixa as duas equipes separadas por duas vitórias.

Qualquer que seja, a distância, será a menor desde a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo liderava a tabela com 52 pontos e o Palmeiras vinha logo atrás, com 47.

Se a vitória alimenta a esperança palmeirense, o retrospecto deve deixar os cariocas mais tranquilos.

Neste Nacional, o Flamengo está invicto jogando diante de sua torcida e tem apenas um empate em casa, sem gols, contra o São Paulo.

O time comandado por Jorge Jesus tem atualmente 68 pontos, mas vem de um empate contra o Goiás por 2 a 2, na última rodada.

Agora, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (6) em São Januário, contra o Vasco, às 21h30.

Embalada por uma boa sequência, que inclui a vitória no clássico contra o São Paulo por 3 a 0, o time de Mano Menezes buscará, no Rio, sua quarta vitória seguida, o sétimo jogo de invencibilidade.

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Jean), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Zé Rafael, Dudu e Deyverson (Henrique Dourado). Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Eduardo Brock e Cristóvam; Fabinho (Ricardinho), Pedro Ken e Auremir (Leandro Carvalho); Felipe Silva; Bergson e Chico (Thiago Galhardo). Técnico: Adilson Batista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1X0 CEARÁ

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima; auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinícius Gomes

Cartões amarelos: Vitor Hugo e Weverton (Palmeiras); Cristóvam e Valdo (Ceará)

Público/Renda: 29.019 pessoas/R$ 1.777.812,70