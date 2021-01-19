Palmeiras goleia Corinthians e acaba com série invicta do rival no Brasileirão

Completar seu centésimo jogo pelo Palmeiras diante do Corinthians já seria especial para Raphael Veiga, mas a marca se tornou ainda mais importante pela atuação de gala que ele teve nesta segunda-feira (18), ao marcar dois dos quatro gols da equipe alviverde na goleada por 4 a 0 sobre o rival.

Raphael Veiga ditou o ritmo palmeirense na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

Torcedor palestrino desde a infância, incentivado pelo avô, o camisa 23 mostra que a equipe de Abel Ferreira segue como uma das candidatas ao título do Campeonato Brasileiro -Luiz Adriano, também com dois gols, completou o placar no Allianz Parque.

Ainda que a distância para o líder São Paulo seja de seis pontos (57 a 51), o time alviverde, em quinto, tem uma partida a menos em relação ao tricolor, além de um confronto direto previsto para o dia 5 de fevereiro, pela 34ª rodada. Assim, o Palmeiras depende apenas de suas forças para chegar à liderança.

No quinto dérbi da temporada, o Corinthians viu cair sua invencibilidade de sete jogos na competição. Um freio na ascensão da equipe que almeja brigar por vaga na Libertadores. Em nono lugar, permanece com 42 pontos.

Finalista do torneio continental e da Copa do Brasil, o Palmeiras conseguiu ser amplamente superior ao rival mesmo disputando três competições simultaneamente.

Enquanto a equipe alvinegra praticamente pulava o meio de campo e apostava em ligações diretas com o ataque, os donos da casa dominaram o setor central do campo.

O primeiro gol foi prova disso, quando Willian recebeu próximo à grande área e serviu Raphael Veiga. O meia girou sob a marcação e finalizou rasteiro, sem chance para Cássio, aos 33 minutos.

Com erros de passes desde as reposições com o goleiro, o Corinthians só levava perigo com bolas aéreas, com exceção a uma finalização de fora da área de Cazares. Pelo alto, Gil teve a melhor chance, ao acertar uma bola na trave após escanteio.

Antes do intervalo, Luiz Adriano ainda ampliou a vantagem palmeirense, aos 44 minutos, ao receber a bola livre na área. O lance precisou ser confirmado pelo árbitro de vídeo, que checou um possível impedimento.

Na etapa final, a desorganização tática do Corinthians, principalmente as atuações bem abaixo da média dos homens de meio de campo, sobretudo de Gabriel, permitiram ao Palmeiras ampliar com certa facilidade a vantagem no placar, novamente com a dupla Raphael Veiga e Luiz Adriano.

O primeiro fez o terceiro gol logo aos dois minutos, com uma finalização de fora da área. Já o camisa 10 ampliou aos 20, recebendo a bola nas costas da defesa após erro de passe de Gabriel.

Em uma noite para se esquecer, o volante corintiano ainda foi expulso minutos depois, aos 31, ao dar um tapa no rosto de Danilo.

Com um a menos e um placar amplamente desfavorável, coube ao Corinthians apenas tentar evitar uma derrota ainda mais elástica no jogo atrasado da 28ª rodada do Nacional.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e André da Silva Bitencourt (ambos do RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Viña, Danilo (PAL); Gustavo Mosquito, Xavier, Gil (COR)

Cartões vermelhos: Gabriel (COR)

Gols: Raphael Veiga, aos 33min do 1º tempo; Luiz Adriano, aos 44min do 1º tempo; Raphael Veiga, aos 2min do 2º tempo; Luiz Adriano, aos 21min do 2º tempo

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan (Emerson Santos), Kuscevic e Viña (Gustavo Scarpa); Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Pedro Acácio); Willian (Breno Lopes) e Luiz Adriano (Rony). T.: Abel Ferreira

CORINTHIANS