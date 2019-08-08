Pai de Neymar agradece fãs após fim da investigação de estupro

O jogador Neymar e seu pai, o empresário Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

O pai do atacante Neymar postou mensagem no Instagram agradecendo aos fãs do seu filho pelo apoio durante o caso em que ele era investigado por agressão e estupro. Nesta quinta (8), a Justiça de São Paulo decidiu arquivar o inquérito, a pedido do Ministério Público,

O jogador da seleção brasleira e do Paris Saint-Germain era acusado pela modelo Najila Trindade de estupro, que teria sido cometido na capital francesa.

Segundo Neymar pai, foi uma "dura jornada" de um pesadelo vivido nos "últimos e eternos dois meses".

Najila registrou boletim de ocorrência acusando o jogador de estupro e agressão no dia 31 de maio, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Os dois se conheceram por meio de mensagens em uma rede social. Neymar comprou passagens e bancou a hospedagem dela em Paris. Os crimes teriam acontecido em 15 de maio deste ano no Sofitel Arc De Triomphe. A delegada Juliana Lopes Bussacos concluiu as investigações no dia de 29 de julho e decidiu não indiciar o atacante.

A alegação foi que ela não ofereceu provas e mudou a versão do fato várias vezes durante a fase de investigação. Também se recusou a entregar um tablet em que haveria vídeo do estupro ou o celular que também teria as imagens.

"Entendemos que essa agressão narrada pela vítima fazia parte de um contexto. Pedimos várias vezes provas e a própria Najila não ofereceu. Foram exaustivas diligências. O laudo do médico onde foi atendida, 'ah eu perdi'. No depoimento, a delegada ofereceu um computador para Najila descarregar o vídeo, que estava no celular. Ela disse que não podia, se comprometeu em voltar na próxima semana para entregar o celular e não fez", completa.

A pedido de Neymar e de seu pai. Najila é investigada pela Polícia Civil por tentativa de extorsão e denunciação caluniosa.

Leia abaixo a mensagem postada pelo pai de Neymar:

"Venho novamente agradecer o apoio de todos os amigos, as orações dos fãs e a confiança dos nossos parceiros, que sempre acreditaram na inocência do meu filho.

Mais um passo, aliás, um enorme e definitivo passo, na dura jornada desse pesadelo que vivemos nos últimos e "eternos" dois meses.

Acabei de assistir o pronunciamento do Ministério Público com a decisão final, promovendo o arquivamento do inquérito que investigava a injusta acusação de estupro e agressão contra o meu filho.