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94ª edição

Os vencedores... e as 'figuras' da São Silvestre 2018

E como sempre, a prova foi marcada pela participação popular, com personagens que são uma atração à parte na corrida.

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 13:26
O domínio africano na São Silvestre se confirmou neste domingo, na 94ª edição da Corrida Internacional que encerra o calendário esportivo. Entre os homens, a vitória foi do etíope Belay Bezabh e, entre as mulheres, da queniana Sandrafelis Tuei, de apenas 20 anos.
Os melhores brasileiros foram Giovani dos Santos e Jenifer Nascimento Silva, ambos com um oitavo lugar. Apesar de não ter formado o pelotão que brigou pelo título, Giovani descreveu a emoção por mais um bom resultado na São Silvestre.
"Tenho a certeza de que o Brasil torceu. Quando eu subi a Avenida Paulista [reta final da prova], era como se eu estivesse em primeiro lugar, por causa da torcida",  afirmou, antes de brincar. "Como diz o professor Muricy Ramalho, aqui é trabalho."
E como sempre, a prova foi marcada pela participação popular, com as "figuras" que são uma atração à parte na corrida.
As cinco melhores no feminino:
1º  Sandrafelis Tuei  50s02
2º  Pauline Kamulu  50s19
3º  Mestawut Truneh  52s45
4º  Esther Kakuri  52s47
5º  Birthukan Alemu  53s06

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