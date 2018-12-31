Os vencedores... e as 'figuras' da São Silvestre 2018

O domínio africano na São Silvestre se confirmou neste domingo, na 94ª edição da Corrida Internacional que encerra o calendário esportivo. Entre os homens, a vitória foi do etíope Belay Bezabh e, entre as mulheres, da queniana Sandrafelis Tuei, de apenas 20 anos.

Os melhores brasileiros foram Giovani dos Santos e Jenifer Nascimento Silva, ambos com um oitavo lugar. Apesar de não ter formado o pelotão que brigou pelo título, Giovani descreveu a emoção por mais um bom resultado na São Silvestre.

"Tenho a certeza de que o Brasil torceu. Quando eu subi a Avenida Paulista [reta final da prova], era como se eu estivesse em primeiro lugar, por causa da torcida", afirmou, antes de brincar. "Como diz o professor Muricy Ramalho, aqui é trabalho."

E como sempre, a prova foi marcada pela participação popular, com as "figuras" que são uma atração à parte na corrida.

As cinco melhores no feminino:

1º  Sandrafelis Tuei  50s02

2º  Pauline Kamulu  50s19

3º  Mestawut Truneh  52s45

4º  Esther Kakuri  52s47