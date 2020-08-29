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Primeira patrocinadora

Nike rompe contrato com Neymar

A empresa de material esportivo foi a primeira a assinar o patrocínio com o jogador. O contrato estava previsto para encerrar em 2022

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 16:43
Neymar
Neymar assinou contrato com a Nike quando tinha 13 anos Crédito: PSG/Divulgação
Patrocinadora de Neymar desde os 13 anos do jogador, a Nike anunciou neste sábado (29) que vai romper o vínculo com o jogador a partir do dia 31 de agosto.
O jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, da França, assinou o primeiro contrato com a empresa de material esportivo antes mesmo de se tornar jogador profissional do Santos.
Aos 19, quando venceu a Libertadores pelo clube alvinegro, ele renovou o acordo para mais 11 anos, que terminaria em 2022.

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Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a Nike informou que o contrato será encerrado a partir do dia 31 de agosto, mas não informou o motivo. "A Nike não comenta detalhes de contrato", limitou-se a informar a empresa.
Procurada, a assessoria do jogador disse que ainda não havia sido comunicada oficialmente e, até a publicação deste texto, não confirmou a informação.

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