No Peru

Nadadora capixaba consegue mais uma medalha no Parapan de Lima

Patrícia Pereira, que já havia sido prata nos 50m livre S5, ganhou nesta quarta-feira (28) o bronze nos 100m livre S5

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 09:11

Caique Verli

Ganhar medalhas já virou rotina para a nadadora capixaba Patrícia Pereira nos Jogos Parapan-Americano de Lima, no Peru. Após conquistar a prata nos 50m livre S5, nesta quarta-feira (28) ela voltou ao pódio, desta vez com o bronze no pescoço, alcançado com o terceiro lugar na final dos 100m livre.
Patrícia Pereira momentos antes de conseguir o bronze 100m livre S5 Crédito: Saulo Cruz/EXEMPLUS/CPB
Patrícia é nadadora da categoria S4 e compete com adversárias da classes entre S3 e S5, sendo esta última composta por atletas com maior grau de mobilidade física, ainda assim ela conseguiu se sobressair.
Ainda em busca pelo ouro para fechar a trinca de medalhas, Patrícia voltará às piscinas nesta sexta-feira (30), em duas oportunidades. Ela cai na água para a classificatória dos 200m livre S5 pela manhã e caso avance, terá a chance de brigar pelo primeiro lugar à noute, por volta das 19h10.
Mais cedo, próximo ao meio-dia, a nadadora disputa a final dos 50m peito na categoria SB3.
