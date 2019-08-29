Nadadora capixaba consegue mais uma medalha no Parapan de Lima

Ganhar medalhas já virou rotina para a nadadora capixaba Patrícia Pereira nos Jogos Parapan-Americano de Lima, no Peru. Após conquistar a prata nos 50m livre S5, nesta quarta-feira (28) ela voltou ao pódio, desta vez com o bronze no pescoço, alcançado com o terceiro lugar na final dos 100m livre.
Patrícia é nadadora da categoria S4 e compete com adversárias da classes entre S3 e S5, sendo esta última composta por atletas com maior grau de mobilidade física, ainda assim ela conseguiu se sobressair.
Ainda em busca pelo ouro para fechar a trinca de medalhas, Patrícia voltará às piscinas nesta sexta-feira (30), em duas oportunidades. Ela cai na água para a classificatória dos 200m livre S5 pela manhã e caso avance, terá a chance de brigar pelo primeiro lugar à noute, por volta das 19h10.
Mais cedo, próximo ao meio-dia, a nadadora disputa a final dos 50m peito na categoria SB3.
