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Futebol

Muquiçaba e São Pedro na final da Taça EDP das Comunidades

A final para as duas categorias será no próximo domingo, dia 10, no campo do Tupi, em Vila Velha

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 21:02
As partidas pelas semifinais da Taça EDP das Comunidades foram de tirar o fôlego, neste domingo (3). E as torcidas compareceram em peso para conferir a rodada masculina e o início da participação das mulheres, no quadrangular feminino.
As mulheres foram as responsáveis por abrir os trabalhos. A equipe de Muquiçaba goleou Santa Rita por 4 x 0. Já São Pedro levou a melhor em cima do Rio Marinho por WO. Porém, foi realizado jogo comemorativo/simbólico.
O primeiro jogo masculino foi marcado por marcações, contra-ataques e muitos gols.
O confronto entre Muquiçaba e Santa Rita foi definifo nos pênaltis, terminando no tempo regulamentar de 2 x 2. Nas penalidades, quem levou foi o time da Cidade Saúde, por 6 x 5.
São Pedro e Rio Marinho foram os últimos a entrar em campo. O time da casa venceu o confronto, dando uma goleada de 5 x 3.
A final para as duas categorias será no próximo domingo, dia 10, no campo do Tupi, em Vila Velha, entre Muquiçaba e São Pedro. Haverá a premiação da melhor torcida e cerimónia de encerramento. Assim como, transmissão ao vivo pelo Gazeta Online e pela rádio Gazeta AM.

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