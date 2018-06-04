Muquiçaba e São Pedro na final da Taça EDP das Comunidades

As partidas pelas semifinais da Taça EDP das Comunidades foram de tirar o fôlego, neste domingo (3). E as torcidas compareceram em peso para conferir a rodada masculina e o início da participação das mulheres, no quadrangular feminino.

As mulheres foram as responsáveis por abrir os trabalhos. A equipe de Muquiçaba goleou Santa Rita por 4 x 0. Já São Pedro levou a melhor em cima do Rio Marinho por WO. Porém, foi realizado jogo comemorativo/simbólico.

O primeiro jogo masculino foi marcado por marcações, contra-ataques e muitos gols.

O confronto entre Muquiçaba e Santa Rita foi definifo nos pênaltis, terminando no tempo regulamentar de 2 x 2. Nas penalidades, quem levou foi o time da Cidade Saúde, por 6 x 5.

São Pedro e Rio Marinho foram os últimos a entrar em campo. O time da casa venceu o confronto, dando uma goleada de 5 x 3.