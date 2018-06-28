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Multa de Cristiano Ronaldo é reduzida de ¤ 1 bilhão para ¤ 120 milhões

Acordo feito com Real Madrid em fevereiro não inclui uma saída para o Barcelona ou PSG

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 13:41
Acordo feito com Real Madrid em fevereiro não inclui uma saída para o Barcelona ou PSG Crédito: Divulgação
De acordo com o diário espanhol 'As', o futuro do craque português Cristiano Ronaldo pode ser realmente longe de Madrid depois da Copa do Mundo da Rússia. A informação dada é que a cláusula de rescisão do luso foi reduzida de 1 bilhão de euros (R$ 4,4 bilhões) para 120 milhões de euros (R$ 533 milhões) em um acordo feito com o Real Madrid em meados de fevereiro. A única exceção para o novo valor seria em uma transferência para o Barcelona e o PSG. A informação foi relatada inicialmente pelo 'OK Diario'.
O novo valor informado pela imprensa espanhola representa uma redução de 88% e pode tornar ainda mais viável uma eventual saída de CR7 para outro clube europeu. O novo capítulo dá contornos factuais aos já relatados rumores de saída devido as polêmicas entre Cristiano e o presidente Florentino Perez. O português se sente enganado desde que o presidente prometeu uma revisão de seu contrato na final da Liga dos Campeões, em Cardiff, em 2017. O problema é que a tal "revisão" nunca aconteceu.
O acordo inicialmente seria para uma redução a 400 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), mas chegou ao final em 120 milhões para facilitar uma eventual saída de Cristiano no final da temporada. Ele chegou a dar uma declaração após a final da Champions League que alarmou todos os torcedores madrilenhos:
 Foi muito bonito o tempo que passei aqui.
O craque se sente desprestigiado e vê como uma grande injustiça seus vencimentos anuais estarem muito abaixo de, por exemplo, Messi e Neymar. Cristiano recebe anualmente Isto, juntamente com o compromisso do presidente em assinar com Neymar, deixa os portugueses muito chateados.
Segundo a mídia espanhola, o jogador se queixa de baixo salário e da falta de apoio em seus problemas com o fisco do país. Cristiano foi condenado por sonegação fiscal na Espanha, acusação que sempre negou.

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