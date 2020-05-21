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Corrupção no futebol

Ministério Público revela crimes investigados contra ex-cúpula do Cruzeiro

'O marco da investigação é a gestão iniciada em outubro de 2017', informou por meio de nota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:18

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:18

Mesmo jogando em casa, Cruzeiro perdeu para o Palmeiras e foi rebaixado pela primeira vez na história
Cruzeiro vive fase ruim dentro e fora dos gramados Crédito: Cesar Greco
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou, na tarde desta quinta-feira (21), quais são os crimes investigados contra os ex-dirigentes do Cruzeiro. Por meio de nota divulgada em seu perfil no Twitter, o órgão explica as apurações feitas no clube.
"Em relação às investigações contra ex-dirigentes do Cruzeiro, os crimes apurados no momento são: falsificação de documentos/falsidade ideológica, apropriação indébita, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O marco da investigação é a gestão iniciada em outubro de 2017", informou por meio de nota.

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Na noite da quarta-feira (20), o Cruzeiro divulgou as contas de 2019. O clube apresentou um déficit de R$ 394,1 milhões e dívida de R$ 803,4 milhões. Os números apresentam um endividamento superior a R$ 500 milhões durante a gestão de Wagner Pires de Sá.
Os investigados, além do ex-presidente, são o Sérgio Nonato dos Reis e Itair Machado. Eles ocuparam os cargos de diretor-geral e vice-presidente de futebol, respectivamente. A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu inquérito contra o grupo.

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