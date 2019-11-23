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É hoje

Melhor jogador da Libertadores ganhará anel com 128 diamantes

Pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol estão na disputa do prêmio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 09:43

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 09:43

Anel que será entregue ao atleta que for eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019 Crédito: Divulgação
Uma joia personalizada será o prêmio entregue por um dos patrocinadores para o atleta que for eleito o melhor jogador desta edição da Copa Libertadores, que será decidida neste sábado (23), em Lima, entre Flamengo e River Plate, da Argentina.
Os dois atacantes do Flamengo estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do torneio. Gabigol é o artilheiro da competição, com sete bolas na rede até aqui. Bruno Henrique, com cinco gols, é o outro candidato rubro-negro.
Pelo lado da equipe argentina, os meio-campistas Nacho Fernandez e Nicolás de La Cruz também estão na briga pelo prêmio de destaque da Libertadores.

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A escolha será por meio de votação popular na internet, além da participação de jornalistas e da própria Conmebol.
O anel, feito em ouro, terá 128 diamantes. A iniciativa da empresa Bridgestone faz alusão a uma tradição nos Estados Unidos, onde treinadores e jogadores campeões em modalidades como basquete, futebol americano e beisebol são presenteados com joias ao término das competições.

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